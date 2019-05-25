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味全龍復隊選秀機會多　林朝煌看好林瑞鈞被青睞

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▲玉山盃台中市西苑高中林瑞鈞報選秀 。（圖／記者路皓惟攝）

▲台中市西苑高中林瑞鈞確定報選秀 。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

頂新集團以味全龍復隊重返中職，目前正在進行的玉山盃青棒賽成為觀察新秀的重點賽事。台中市陣中就讀西苑高中的游擊手林瑞鈞確定報名選秀，總教練林朝煌相當看好，「能夠守二游，又是左打，這是他的優勢。」

林瑞鈞高一就扛中心打線，打擊實力好，林朝煌表示，「他的打擊一直都很穩定，很少出現低潮。」中職季中選秀將於7月1日進行，林朝煌看好子弟兵被職棒球團青睞。

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林瑞鈞以二、三、游為主守備穩定，打擊方面三振率不高，擊球率好，玉山盃第一戰繳出3安猛打賞表現。雖然林朝煌看好他打職棒，但仍給出建議，「經驗和基本功還要繼續磨練，能守二游，又是左打，這會是優勢。」

玉山盃作為U18世界盃國手選拔賽，一向都是球員積極求表現的舞台，場邊也吸引眾多球探關注，特別是味全龍確定復隊，有大量補球員的需求，不論是青棒或成棒來環境，都帶來正向助益。

「當然職棒多一支隊伍，球員就有更多的機會，不過我常常提醒球員，自己有沒有準備好，有打職棒的機會，但你有沒有辦法把握住？」林朝煌表示，「進職棒沒上一軍的球員也是很多人，前提是自己要先準備好。」

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關鍵字： 台中市西苑高中味全龍林瑞鈞

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