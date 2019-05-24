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宜蘭唯一高中木棒隊解散　中道中學未來轉社團球隊

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▲2019玉山盃，宜蘭縣中道中學。（圖／記者路皓惟攝）

▲宜蘭縣唯一木棒隊中道中學停招，正式走入歷史。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

中道中學棒球隊為宜蘭縣唯一甲組青棒隊伍，去年因經費不足等問題，棒球隊確定停招。今年玉山盃宜蘭縣在預賽兩敗淘汰出局，據了解，未來將中道中學轉型為社團球隊，意味著宜蘭縣唯一甲組青棒球隊正式走入歷史。

因為中道中學停招，無法湊齊20人參賽，今年玉山盃宜蘭縣沒有新兵可用，找來羅東高中、羅東高工和羅東高商球員組成聯隊出征，對很多中道高三球員來說，這不僅是青棒生涯最後比賽，也是球隊最後一戰。

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▲2017玉山盃宜蘭縣中道中學、曾智偵。（圖／記者路皓惟攝）

▲中道中學未來將轉型成社團球隊。（圖／記者路皓惟攝）

中道中學青棒隊成軍至今20年，也是宜蘭縣「唯一」木棒組球隊，過往培養出無數職棒選手，但校方考量缺少贊助與人才外流考量下，去年球隊決定停招。由於沒有新生，加上高三球員畢業，球隊面臨人員不足的狀況，等同走上解散之路。

中道中學總教練陸永茂過去曾表示，「近3年球隊沒有贊助商，每年花費上百萬，對於學校來說是不小的負擔。」

▲2018黑豹旗宜蘭縣中道中學總教練陸永茂。（圖／記者陳立勳攝）

▲中道中學總教練陸永茂。（圖／記者陳立勳攝）

去年中道棒球隊校友會為了留住球隊，中道OB會長鄧志偉於12月8日在宜蘭羅東棒球場發起OB賽，並且邀請非校友的陳傑憲、蘇智傑、張志豪、彭政閔等球員到場力挺，希望喚起企業贊助。

儘管校友呼籲企業贊助，期望保住這支歷史悠久的棒球名校，但中道中學今年依舊沒有恢復招生的消息，據了解，未來中道中學將轉型成社團球隊，將以社團性質報名國內棒球比賽。

今年玉山盃是中道中學高三球員最後一個比賽，中道走入歷史已是難以改變的事實，球員透露，總教練陸永茂在賽前希望球員享受最後的玉山盃比賽，「盡力打好每一場比賽，享受每一場比賽。」

▲中信盃黑豹旗，中道中學，興大附農。（圖／記者顏如玉攝）

▲去年中信盃黑豹旗，中道中學殺進8強寫下佳績。（圖／記者顏如玉攝）

宜蘭縣24日敗部賽事與雲林縣激戰，一直到打到延長突破僵局制，但10局上出現2次要命失誤，最終1比3遭到淘汰，這支宜蘭棒球名校畫下不完美的句點。

即便最終戰以輸球收場令人感到惋惜，但在中道的三年青棒生涯，許多球員都留下深刻且難忘的回憶，特別是去年黑豹旗打進8強，鄭又維說：「雖然球隊已經瀕臨解散，但是大家很團結打八強，這是很難能可貴的事，也是最珍貴的回憶。」

▲▼ 中道中學投手鄭又維 。（圖／記者洪偵源攝）

▲中道中學投手鄭又維。（圖／記者洪偵源攝）

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關鍵字： 2019玉山盃宜蘭縣中道中學

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