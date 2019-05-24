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范弗利特替補砍7記三分隊史第1人　效率值全隊最佳

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▲暴龍范弗利特。（圖／路透社）

▲范弗利特打出季後賽最佳一戰。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰G5，暴龍成功在客場以105比99擊退公鹿，搶下了聽牌優勢，能夠獲勝除了雷納德狂砍35分之外，最重要就是范弗利特(Fred VanVleet)迎來爆發，他成功打臉外界質疑，單場命中7顆三分，創下隊史替補球員在季後賽投進三分的最多球，另外他本戰效率值更是全隊最佳，無疑成了頭號功臣。

范弗利特進入季後賽以來，表現爛到不行外線準心完全喪失，在東區冠軍戰前3場，他合計20投僅4中，這也讓外界不斷批評，因為主帥納斯(Nick Nurse)給他超多機會，但范弗利特都無法把握，許多人也都為林書豪抱不平，希望能讓豪哥有登場機會取代范弗利特。

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不過在G4范弗利特復活砍了13分，到了G5他完全找回了投籃技能包，全場13投7中，其中這7球全部都是三分彈，砍下季後賽新高21分，外加1籃板，1助攻，1抄截，而單場命中7記三分球，這也成為暴龍隊史在季後賽替補登場至少命中7記三分的第一人，上一位可以從替補登場還砍進7顆三分的球員，則是過去騎士前鋒弗萊(Channing Frye)在2016年東區季後賽次輪G3對決老鷹所創。

此外范弗利特本戰存在感十足，除了外圍開火之外，也有許多數據無法體現的價值，在格林(Danny Green)熄火後完美頂替空缺，三分彈更是在關鍵時刻命中，范弗利特本戰的效率值高達「+28」是全隊最佳，打出了17場季後賽以來的最佳一戰。

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關鍵字： NBA暴龍范弗利特

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