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玉山盃／「台版大谷」陳柏毓想打U18　嗆聲沒在怕美日

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▲▼ 平鎮高中李晨薰、 陳柏毓 。（圖／富邦提供）

▲「二刀流」陳柏毓有台版大谷翔平之稱。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

桃園市來自北科附工的投手陳柏毓，不僅投球實力佳，打擊也很有水準，是「二刀流」。這次玉山盃青棒賽被視為球隊最重要的戰力，今年最後一次玉山盃，吸引不少球探前來觀察，他表示，想再拚一次國手，入選U18世界盃中華隊。

「我們加入U18國手陳柏毓，設定給他擔任先發，並視情況擔任後援。」桃園市總教練藍文成賽前曾表示，陳柏毓除了扛先發重任外，也將擔任中心棒次，「他會是我們這次比賽很重要的球員，對球隊戰力有很大的幫助，將借重他的經驗。」

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陳柏毓想以「二刀流」挑戰玉山盃，不過近期投球狀況優於打擊，藍文成指出，往後比賽預計也將讓他以投球為主，「最近他打擊狀況比較不好，擔心打擊會去影響投球，所以先讓他專注一邊就好。」

雖然對於自己的投球和打擊深具信心，但他還是以球隊為重，他說：「一開始是設定投、打兩邊兼顧，也很有信心，但更重要的是幫助球隊，不論擔任投手還是打者都沒差。」

去年陳柏毓遞補古林睿煬空缺，入選U18亞青中華隊國手，今年玉山盃作為U18世界盃中華隊的選拔賽，他想要再拼國手，「今天是最後一次打，明年就超齡了，希望可以入選國手，也希望球隊可以拿下冠軍。」

今年U18世界盃青棒賽將於8月30日起在韓國釜山開打，中華隊同組對手有美國、日本兩大強隊，超硬的籤表讓陳柏毓想去挑戰，直呼「沒在怕的！」

陳柏毓被視為「高中大物」，具有豐富國手資歷，曾入選U-15世界盃棒球賽中華青少棒代表隊，去年也是U18中華隊成員，身高187公分的他最快球速達到148公里，未來以旅外為目標，外界也期待他成為「台版大谷翔平」。

▲2019玉山盃，桃園市北科附工「二刀流」陳柏毓。（圖／記者路皓惟攝）

▲陳柏毓目標入選U18中華隊。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃桃園市二刀流陳柏毓

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