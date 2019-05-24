玉山盃／「二刀流」陳柏毓5局7K　桃園市5比0淘汰台南市

▲桃園市淘汰台南市。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽24日羅東棒球場敗部區賽事，桃園市推出「二刀流」陳柏毓擔任先發，對上台南市主投5局僅被敲出1支安打，丟出7次三振無失分，在他的率領之下，終場桃園市以5比0獲勝，吞下兩敗的台南市淘汰出局。

此役桃園市比賽前3局都沒有得分，先發陳柏毓表現稱職2局上被敲出安打，這也是唯一被打的安打，成功壓制台南市，避免球隊陷入落後，他說：「上場主要不想讓跑者上壘，以解決打者為第一優先，如果失分會讓球隊不好打。」

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陳柏毓今日主投5局投62球就被換下場，總教練藍文成說：「主要是考慮到接下來還有賽事，可能需要他登板。」

桃園市在4局下終於靠邱郡二壘安打進帳分數，7局下林翊翔三壘安打帶有1分打點，單局1安打、1四死和1失誤攻下2分，8局下朱豪傑適時安打再下一城，為本場比賽定調。

「這幾天一直在修正打擊，球隊火力比較薄弱。」藍文成賽後表示，投手有效壓制對方，但投手再好也是0比0，所以要贏球必須靠打擊發揮，相信這2場勝利會給高一選手們建立起信心。

本屆玉山盃桃園市以高一球員為主體，賽前因為北部雨勢關係，影響到練球時間，全隊集訓僅4天，藍文成說，整體投打狀況只能夠邊打邊調整。桃園市預賽還剩3場比賽，3場都必須贏球才能晉級四強。

▲桃園市先發陳柏毓表現稱職。（圖／富邦提供）



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