公鹿本季首嚐3連敗　雷納德季後賽7次轟35分比肩詹皇

▲暴龍雷納德、公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰G5在24日回到密爾瓦基開打，先前雙方戰成平手，也讓這場「天王山之戰」更顯重要，不過公鹿最終沒有利用主場優勢，讓暴龍以105比99取得聽牌，經歷這場敗仗，是公鹿本季包括例行賽在內的首度3連敗，而暴龍能贏球最重要關鍵仍是雷納德(Kawhi Leonard)的超強發揮，「可愛」也是近20年詹姆斯之後，第2位在單季季後賽7次砍至少35分的球員。

公鹿本季在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)大幅進化情況下，打出了超強表現，是本季聯盟唯一達到60勝的球隊，到了季後賽他們前2輪賽事9戰也只輸過1場。不過到了東區冠軍戰面對暴龍，雖然前2戰在主場成功拿下，看似又能輕鬆過關，不料之後比賽密爾瓦基軍團卻遭到暴龍高強度防守，竟然連輸3戰，就連關鍵G5在主場也無法守下，面臨賽季至今最大危機，同時這也是公鹿本季第一次遭逢3連敗，整個賽季他們最長也只有2連敗，接下來G6他們又要到多倫多作戰，處境非常艱困。

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暴龍能夠把公鹿逼到絕境，最大原因就是雷納德不講理的表現，先前暴龍團隊熄火，但雷納德卻像「機器人」一樣，可以穩定高效的砍分，完全沒有公鹿球員可以限制他，本戰雷納德再次砍下35分，7籃板，9助攻的全面數據，其中有15分都集中在決勝節，這也是他本季季後賽第7次單場至少轟下35分，在過去20個賽季中，單季季後賽能砍下7次至少35分的球員只有「詹皇」這也證明了雷納德自身的實力與價值。

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