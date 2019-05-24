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玉山盃／近3屆來首位　高一李展毅雙響砲北市淘汰竹縣

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▲玉山盃青棒，李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃青棒，李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃全國青棒錦標賽24日第三天賽事，立德棒球場強打少年出沒，台北市高一的李展毅演出單場雙響砲，近三年玉山盃第一人，率隊以8比1淘汰新竹縣，在敗部繼續挺進，爭取復活進四強。

台北市首局就有長打發威，邱繼暐二壘安打後，石偉誠安打送回1分，3局下輪到前一棒打右外野飛球出局的李展毅，這次他大棒一揮轟出左外野全壘打牆，4局下北市後段棒次由陳哲安打開路再添1分，5局下兩出局後，李展毅再轟向中外野，剛好越過400英尺全壘打牆，單場雙響砲。

請繼續往下閱讀...

台北市前5局取得4比0領先，6局下胡繼崴安打，李承樺獲得保送，黃聖偉二壘安打掃回1分，然後北市再度攻佔得點圈，又輪到李展毅打擊，他這次擊出穿越三壘防線的「車布邊」安打，一口氣衝上三壘，再貢獻打點。

台北市先發投手陳亞呈先發5局，僅被敲出1支安打，隨後4名投手輪番上陣，左投劉亦智中繼2局，再由陳翊瑄接替1局，吳庭崴失1分，由下勾吳建霖上場守成。總教練黃文生表示，「讓所有投手調整一下，踏一踏投手丘。」

李展毅3支安打都是長打，總教練黃文生肯定他的練習態度，「最近球感不錯，但關鍵還是之後遇到強隊的投手，能否維持這樣的表現。」李展毅剛升高一就參加木棒賽事，木棒聯賽就以打擊率0.458及18打點拿下打擊雙冠，對木棒毫不生澀，黃文生說，「因為他對自己要求很高，都會自主練習。」近年來玉山盃曾有兩位打者演出單場雙響，2015年高二的李岳霖以及2016年高三的陳琥，只有李展毅在高一階段就雙響。

台北市前一戰與嘉義縣激戰到13局只得1分落敗，此戰打擊恢復水準獲勝，還有機會爭取四強賽門票。

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒高雄市

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