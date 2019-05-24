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張老師專欄／跨聯盟交流賽累積戰績　為期三星期引人注目

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

張昭雄／戰評

一年一度兩個聯盟交流賽即將於6月4日點燃戰火，在為期三個星期逐鹿中，各隊將與對方聯盟6支球隊各作3場逐鹿，總共將進行18場交流賽賽事，別有一番風味。

這項跨聯盟交流賽於2005年開始實施，今年進入第15個球季，最早，前兩年球季各隊必須與對方聯盟6隊各比賽6場〔主、客場各3場〕，2007年改為各賽4場〔主、客各兩場〕，到了2015年起才再改為各比賽3場迄今，由於央、洋兩個聯盟主、客場各有不同比賽措施，因而極具重要，舉例之，在洋聯主場比賽都將採取〔指定打擊〕措施，投手不須上場打擊，這就時常出現想像不到的戰略，此乃各隊在習慣性之適應上最大異同地方，尤其在太平洋聯盟主場比賽時，有〔投手指定打擊〕規定，投手即不必上場攻擊，這些異同措施都將直接與比賽勝、負有莫大關連〔按，自2015年起已規定每年各輪流主宰一年主場之權利〕。

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在三個星期的18場交流賽，其每場比賽勝、敗都將拼入各隊年度累積總戰績之中。多年來跡象顯示，某些球隊在同聯盟逐鹿時，戰績不佳，但與對方聯盟球隊角逐後卻有異想不到的作用。就以去年養樂多隊為例，交流賽時以12勝6負奪得冠軍寶座，共計淨贏6場之多，使得該隊在年度終結時，獲得央聯亞軍前茅，不無助益。再者，去年樂天隊在交流賽以6勝12負的淨輸6場，不但是交流賽墊底名次，也直接與其全年度洋聯墊底席次，頗具關連。所以說，每年交流賽的逐鹿，仍是受到擴大球迷的關切 。

這項交流賽實施15年以來，軟銀隊總共獲得6個球季冠軍寶座為最大贏家；羅德隊除了頭兩年連續奪冠，近年來戰績都不佳；巨人隊也於2011及14年各贏得冠軍頭銜，旅日陽岱鋼於去年效力巨人隊時，表現相當出色，他在18場比賽中全勤出賽，打數61次，安打20支的3成28打擊率〔去年１２隊交流賽後，在打擊率排行榜是第13傑前茅，為全隊最佳打擊率強打者〕，並有兩支紅不讓的奉獻，可是，去年巨人隊僅以8勝10負劣績排名交流賽的第七名席次而已。今年巨人隊與洋聯6隊交流賽之中，對羅德；歐力士及軟銀等3隊都是在東京巨蛋主球場舉行，其餘3隊都是客場的比賽。

火腿隊王柏融今年才開始參與這種不同聯盟球隊角逐經驗〔除了年初的熱身賽之外〕，火腿隊在交流賽開幕戰的3連賽，即與近來戰績並不理想的養樂多隊交鋒，週賽的後段半3連戰，將移師到阪神隊的甲子園球場比賽；第二週兩個3連戰對廣島及巨人兩隊都在札幌巨蛋球場舉行；最後一週都將至橫浜與名古屋巨蛋場的客場舉行。

茲將第一週各場賽誌下：

6月4至6日─ 火腿對養樂多〔札幌巨蛋〕；樂天對巨人樂天球場〕；西武對廣島〔西武球場〕；羅德對阪神〔千葉球場〕；歐力士對橫浜〔大阪巨蛋〕；軟銀對中日福岡巨蛋〕，以上均在台灣時間每天下午5時開賽 。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張昭雄日職

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