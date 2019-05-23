中職／王溢正7局飆11K好投　洪總認為林泓育蹲捕很關鍵

▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

Lamigo桃猿王溢正7局飆11K無失分好投，加上打線首局灌6分奠定勝基，助隊終場7比0擊敗中信兄弟，取得對戰5連勝。桃猿總教練洪一中賽後表示：「王溢正今天投得比前幾場來得好，我認為捕手功不可沒，林泓育很重要。」

洪總特別點名捕手林泓育近2場蹲捕的重要性，「這兩場能贏下來，多虧有他的帶領，因為他是很有經驗的捕手，是我們成功拿勝的很大因素。」這也是洪總選擇讓他今天蹲滿9局的原因，「我們雖然首局就攻下大局，但後面攻勢沒有因此大開，整個受阻不連貫，每一局還是必須很小心，還是需要他（林泓育）的帶領。」

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王溢正此役先發7局飆11次三振，為個人生涯新高，全場只被敲3支安打，1次四壞球保送，拿下本季第5勝，洪總說：「他前陣子在控球方面比較不理想；內外角不明顯，容易投到中間被打，但今天內外角很OK，球控制得很好，我覺得捕手也幫了很大的忙。」

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