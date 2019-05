丟球上屋頂回擊噓聲　哈波：小熊球迷得不到我就恨我

▲哈波(Bryce Harper)非常不受小熊球迷歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

費城人23日作客小熊,明星外野手哈波(Bryce Harper)被芝加哥球迷噓爆,不過他也不以為然地透過媒體「酸」回去,他表示去年我即將成為自由球員的時候,這些球迷很愛我,但現在得不到了就由愛生恨。

6局結束,飽受噓聲所苦的哈波,將球丟上球場屋頂,不像是想要把比賽用球送給球迷當作紀念品,他也換來更大的噓聲,甚至有不少球迷在看台比出不雅手勢回擊。在這場充滿恩怨情仇的比賽,儘管哈波5打數3安打,費城人仍以4比8落敗。

「他們去年想得到我的時候,可是對我很好的,」賽後哈波告訴《Philadelphia Inquiere》,「但你知道嗎,現在得不到我就翻臉了。」

After making the final out in right field in the sixth inning, Bryce Harper trolls Cubs fans and LAUNCHED the ball out of Wrigley Field and on to the rooftop. pic.twitter.com/31Yec16lGe