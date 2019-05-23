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丟球上屋頂回擊噓聲　哈波：小熊球迷得不到我就恨我

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▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）非常不受小熊球迷歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

費城人23日作客小熊，明星外野手哈波（Bryce Harper）被芝加哥球迷噓爆，不過他也不以為然地透過媒體「酸」回去，他表示去年我即將成為自由球員的時候，這些球迷很愛我，但現在得不到了就由愛生恨。

6局結束，飽受噓聲所苦的哈波，將球丟上球場屋頂，不像是想要把比賽用球送給球迷當作紀念品，他也換來更大的噓聲，甚至有不少球迷在看台比出不雅手勢回擊。在這場充滿恩怨情仇的比賽，儘管哈波5打數3安打，費城人仍以4比8落敗。

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「他們去年想得到我的時候，可是對我很好的，」賽後哈波告訴《Philadelphia Inquiere》，「但你知道嗎，現在得不到我就翻臉了。」

哈波2010年被國民相中成為選秀狀元，2012年升上大聯盟，7個賽季6度入選全明星，奪得國聯新人王、2015年國聯年度MVP。去年賽季適逢合約年，各隊爭相爭取，小熊也在傳聞的競爭名單之中，最終哈波與費城人達成13年3.3億美元協議，創下歷史最大合約紀錄（之後被楚特Mike Trout超越。）

關鍵字： 小熊費城人哈波

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