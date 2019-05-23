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玉山盃／李灝宇滿貫砲6打點　桃園市7局扣倒淘汰南投縣

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▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市「怪力男」李灝宇轟滿貫砲，差點完全打擊。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽落入敗部的桃園市23日出戰南投縣，雖然桃園市本次派出高一為主的陣容，但實力明顯仍高於南投縣，在李灝宇滿貫砲助威下，全場狂掃13支安打攻下14分，於7局以14比1提前扣倒南投縣，南投縣預賽二連敗遭到淘汰。

前一戰遭台中市投手封鎖，僅得1分的桃園市，此戰終於揚眉吐氣，首局下李灝宇就掃出三壘安打，並為球隊跑回第1分，2局下南投縣2次保送、1次失誤讓桃園市攻佔滿壘，李灝宇大棒一揮轟出滿貫砲，該局灌進5分大局，擴大至6比0領先。

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4局下桃園市攻勢再起，單局掃出6支安打，包括李灝宇、朱豪傑在內的兩支二壘安打，單局攻進7分。5局下桃園市再下一城，雖然6局上南投縣靠賴冠豪安打追回1分，但比賽達到7局10分提前結束門檻，終場由桃園市帶走勝利。

今日李灝宇打擊表現最突出，5打數3安打，包括一發滿貫砲，猛敲6分打點，只差一支一壘安打就達成完全打擊，對此李灝宇並不感到可惜，直說沒關係，稱沒有特別追求紀錄的想法，一切順其自然。

桃園市總教練藍文成賽後表示，「今天大家打起來的感覺很OK，畢竟兩隊實力上有差距，小朋友們有正常發揮。」前一戰遭到封鎖，此戰打擊爆發，對於往後比賽有正向幫助，「我一直告訴球員們每一場都是背水一戰，我們已無退路，只能向前衝。」藍文成說。

王貞治盃桃園市精銳盡出，派出高二、高三主力參賽，連續2年拿下美國小馬聯盟帕馬級青棒賽代表權，由於兩個盃賽名單不能重複，因此本屆玉山盃桃園市以高一球員為主體，雖然實力相對較差，但藍文成非常看好這批小將的未來，「高一球員對木棒打擊掌握度比較差，不過希望藉這次比賽磨練球員，他們都會是明年球隊的主力。」

▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市陣容雖然以高一選手為主，但資質潛力佳，未來都將是主力。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃桃園市南投縣李灝宇

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