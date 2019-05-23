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多倫多當地房仲為留下雷納德　送上百萬美元別墅

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▲多倫多房仲送別墅要雷納德留下。（圖／翻攝自torontostoreys官網）

多倫多房仲送別墅要雷納德留下。（圖／翻攝自torontostoreys官網，下同）

記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰目前仍在進行中，不過對於暴龍而言，他們有個更重要事情，那就是在今夏全力續留當家球星雷納德(Kawhi Leonard)，而多倫多當地球迷也為了留下雷納德想了各種辦法，先前有餐廳祭出讓「可愛」終身免費吃飯，現在有房仲業者更狂，要直接送雷納德一棟別墅來讓他留下。

雷納德本季轉戰暴龍後，身手得到大解放，各項數據都創下生涯新高，甚至還率隊殺入季後賽，並且也刷新了隊史季後賽多項紀錄，還多次在關鍵時刻拯救球隊，無疑成了新任「北境之王」多倫多也對他相當熱愛，不過因為在季後賽中，暴龍隊員給他的支援太少，雷納德多次被拍到表情超無奈，加上他又是洛杉磯人，一直想要回到家鄉效力，這也讓外界非常關心他今夏的動向。

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

由於雷納德已經證明了自己價值，也深受球迷喜愛，但因為他目前仍未確定留在暴龍，這也讓當地球迷用盡奇招的想把他留下，先前就有餐廳祭出終身免費的專屬徽章，讓雷納德可以免費用餐。

現在多倫多當地房仲Condo Store Realty Inc的總裁Simon Mass更為了想要留下雷納德，送出了一間價值超過百萬美元的別墅，只要「可愛」留下就能擁有，並且表示，「我希望能盡力把我們的MVP留在多倫多，在這裡雷納德備受愛戴以尊重，因為他是多倫多甚至整個加拿大最受球迷喜愛的球員之一。」

▲多倫多房仲送別墅要雷納德留下。（圖／翻攝自torontostoreys官網）

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關鍵字： NBA暴龍雷納德

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