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大專系際盃／八強23日開打　出動吸水整頓環境

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▲大專系際盃，出動人員吸水整頓球場 。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃，出動人員吸水整頓球場。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」經過四個月分區預賽，最終全國八強總決賽於今日（23號）隆重登場。上午台中降下豪雨，為能確保比賽順利舉行，一早工作人員就到國立臺灣體育運動大學棒球場開始準備作業，而下午的八強首戰將由成大環工對上虎科飛機，邀請民眾一同前往。

全國八強系際盃爭霸戰採單淘汰賽制，臺大土木、成大環工、雲科電機、虎科飛機、輔大企管、真理運管、明新運管及海科運休，八支隊伍進入最終八強戰役，第一天的兩場比賽，為成大環工對上虎科飛機以及海科運休對上台大土木，搶奪四強門票。

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受到對流雲系影響，台中市區今日清晨開始即持續降雨，雨勢一直延續到中午才減弱，也讓球場有多處的積水。為了確保比賽能順利進行，一早大專院校體育總會工作人員就到球場開始準備，從場地佈置、轉播台設置到球場的整頓，每項作業都仔細進行，也出動人員吸水，讓球員在賽中能享有安全的比賽環境。

系際盃八強爭霸戰從23號到26號連續四天的賽事在國立臺灣體育運動大學棒球場舉行，民眾可免費入場觀賽或以行動裝置收看由SSUtv（https://www.youtube.com/ssutv）提供的四日全程網路直播，此次的比賽也交由 FOX體育台官網、FOX+平台同步播送。

▲大專系際盃，出動人員吸水整頓球場 。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃23日八強賽開打。（圖／大專體總提供）

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