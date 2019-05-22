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球探聚焦穀保家商　岳政華、邱智呈、林奕豪參加選秀

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▲岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

▲岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宜蘭報導

穀保家商近年來孕育出不少在中職表現出色的好手，是各球團追蹤的主要目標學校之一，今年將有外野手邱智呈、林奕豪以及「二刀流」岳政華準備參加中職季中選秀。

岳政華投打都很出色，周宗志說，「畢竟他是二刀流，不管哪個球隊選到他，有可能投也有可能打，同屆左投來說是頂尖，球速也有，變化球控制能力好，左投也是一項優勢。野手方面，擊球能力、長打能力，中外野守備也都有優勢，最主要是二刀流，提供職棒球隊多一個選擇。」

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岳政華玉山盃首戰就演出三壘安打，他坦言，「不會特別去想選秀的事，畢竟（輪次）不是自己能決定的，目前專心比賽，現階段以攻擊為主，投球上比較沒有信心，希望打擊能多貢獻一點。」

邱智呈從高一玉山盃首次木棒比賽就以打擊率0.45拿下打擊獎，去年遞補進U18亞青，對甲子園明星吉田輝星也敲出安打，以長打能力為優勢，周宗志表示，「邱智呈從高一就是中心打線，擊球穩定性不錯，內部統計每次盃賽都近4成，到高中木聯低迷，但其他盃賽擊球能力，都有確實展現出來，守備判斷能力都不錯。」

林奕豪雖沒有像其他兩位同學有國手資歷，不過他也打算參加選秀，這次玉山盃則是因超齡無法參賽，周宗志說，「林奕豪打擊和守備都有一定水準，有機會進入職棒，然後適應職棒節奏後，攻擊能力應該會變很好，有點像張志豪類型，是速度與長打能力都兼備的打者。」

▲▼邱智呈。（圖／記者楊舒帆攝）

▲邱智呈。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市穀保家商

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