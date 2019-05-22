蘇迪曼盃／戴資穎遭17歲新秀安世英三局逆轉　中華1比1南韓

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日持續進行小組賽，中華隊確定已經晉級八強，22日上午11點對上上屆冠軍的南韓隊，麟洋配先搶下第1點後，第2點女單依舊是世界球后戴資穎，對上17歲天才少女安世英，最終以三局1比2（21：14、18：21、16：21）遭到逆轉落敗。

戴資穎在第一戰對香港上演逆轉勝，也為中華隊搶下聽牌，本次對上南韓，由於一姊成池鉉因傷退賽，派出剛拿下超級300賽紐西蘭公開賽冠軍的安世英，安世英目前世界排名50，雙方過去從未交手，戴資穎曾提到，還未拿過團體賽的冠軍，希望能夠拿下好成績。

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本次交手第一局，安世英先出界，戴資穎直線攻擊再殺球3：0，戴資穎回球掛網，安世英連追2分，戴資穎來回調動取分，安世英回球掛網戴資穎對角突擊，安世英追至一分差，戴資穎近身攻擊7：5，戴資穎掛網、安世英出界，戴資穎網前突擊，安世英挑戰失敗但luckyball取分，戴資穎11：7領先。

戴資穎對角出界，戴資穎近身球13：8，戴資穎幾板精彩防守，讓安世英回擊出界，戴資穎回擊出界、安世英也出界，戴資穎頻壓後場讓安世英出界17：10，戴資穎華麗轉身回球再現，讓安世英再度掛網，安世英連拿3分，不過戴資穎21：14收下，只花了17分鐘。

第二局戴資穎出界，讓安世英連拿2分，戴資穎貼網球不過掛網失誤1：5，戴資穎出現失誤還有5分落後，安世英回擊掛網，安世英挑後場得分，戴資穎網前下殺，戴資穎進攻讓安世英定格，戴資穎對角突擊追至6：9，戴資穎掛網失誤6：11落後。

安世英挑戰失敗，戴資穎攻擊得分追至4分差，戴資穎失誤增多對角調動讓安世英掛網，戴資穎假動作打對角讓安世英定在原地，戴資穎再一顆對角12：14，戴資穎網前球讓安世英拍飛，戴資穎掛網加上出界15：19，安世英撲地不及加上失誤，戴資穎追至18：19，43拍回來戴資穎出界，戴資穎18：21先讓出。

決勝局一開始，戴資穎殺向對角2：0，戴資穎對角讓安世英掛網，多拍回來可惜出界，安世英撲救不及坐地，戴資穎4：2不過被安世英追至4平反超，戴資穎回擊出界不過挑後場5：7，安世英掛網但戴資穎出界，安世英回放球得分，戴資穎6：11落後。

戴資穎反拍回擊掛網，安世英守住戴資穎近身防守回擊，戴資穎7分落後，戴資穎網前球讓安世英掛網，不過戴資穎出界7：15落後，戴資穎挑戰失敗加上掛網，戴資穎11分落後勾對角追分，戴資穎下殺勾對角11：18，戴資穎連拿4分但判斷失誤，安世英掛網，戴資穎勾對角追分，多拍來回後安世英掛網，戴資穎連續化解4個賽末點，不過最終戴資穎16：21遭到逆轉落敗。

中華和南韓目前各拿下1點，第3點男單為一哥周天成對上李東根、第4點女雙張淨惠／楊景惇對上張藝娜／孔熙容、第5點混雙則是曾敏豪／謝沛珊對上世界排名12的徐承宰／蔡侑玎。

根據賽事規則，小組賽攸關積分，因此無論勝負5點都須全數打完。