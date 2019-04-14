亞田賽／陳傑400欄連兩屆「銀」恨　要拚個人最佳突破

▲陳傑去年亞運無緣獎牌。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

兩年一次的亞洲田徑錦標賽將在21日於卡達登場，陳傑再度出賽400公尺欄架，過去兩屆亞錦賽他都以銀牌飲恨作收，今年他剛剛在大馬大獎賽中跑出本季最佳的49秒77，但若想要突破銀牌，綜觀目前的亞洲成績，陳傑至少要突破個人最佳的49秒05才有機會。

陳傑在2015年亞錦賽以49秒68摘銀、2017年又以49秒75再度屈居亞軍，不只連兩年在亞錦賽銀牌作收，2017年的台北世大運他雖然跑出平生涯最佳的49秒05，也「銀」恨告終，而去年的亞運，陳傑跑出賽季最佳的49秒62，最終仍以第四名無緣獎牌。

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▲陳傑力拼突破銀牌。（圖／記者季相儒攝）



本季陳傑成績雖然還沒有突破，但在最近的大馬賽中就跑出49秒77本季最佳成績摘金，這成績放到前兩屆亞錦賽都是銀牌，只要維持下去，在亞錦賽奪牌沒有問題，但若要在獎牌顏色上有所突破，陳傑的成績就必須再提升。

本季亞洲區400欄成績，以印度的22歲新秀德哈倫(Ayyasamy Dharun)跑出的48秒80排第一，德哈倫在去年的亞運中就曾和陳傑對決，當時他跑出48秒96摘銀。而亞洲第二的成績為同樣22歲的印度選手Jabir M.P.跑出的49秒53，第三則為日本野澤啓佑49秒59，陳傑在大馬賽的成績排亞洲第四。

另一將代表台灣參賽亞錦賽的台灣選手余嘉軒，在大馬賽跑50秒26摘銅，目前排亞洲第六。

▲余嘉軒。（圖／記者季相儒攝）