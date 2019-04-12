運動雲

> >

亞田賽／楊俊瀚200公尺金牌保衛戰　對決謝震業、小池祐貴

ETtoday運動雲

▲亞運田徑，100公尺楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

▲楊俊瀚要保衛200公尺金牌。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲田徑錦標賽將在21日於卡達點燃戰火，中華隊將在18日啟程，其中上屆在200公尺拿下金牌、力拼本屆衛冕的楊俊瀚，將受到強敵環伺，包括大陸的謝震業，亞運金牌、日本的小池祐貴等人都參賽，讓這場「金牌保衛戰」格外刺激。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

楊俊瀚上屆亞錦賽中，以20秒66摘200公尺金牌，也是中華隊當時唯一一面金牌，不過當時大陸為了備戰世錦賽沒有參賽，這次楊俊瀚要力拼衛冕，去年他在雅加達亞運中飆出20秒23，雖然以千分之二秒飲恨摘銀，但仍締造新的全國紀錄，今年他還沒參與國際賽事，最近一次跑200公尺，為3月在青年盃跑出的21秒06。

▲中國謝震業。（圖／路透社）

▲謝震業。（圖／路透社）

大陸近日公布亞錦賽參賽名單，200公尺將由謝震業、梁勁生參賽，謝震業去年狀態佳，一度跑出20秒16改寫大陸全國紀錄成為亞洲第一，被視為有望在亞運奪金的選手，但後來卻因傷退賽，今年捲土重來，雖然本季還沒有特別的成績，但他已喊話要跑破個人最佳。

▲亞運田徑，200公尺楊俊瀚 。（圖／記者季相儒攝）

▲去年亞運200公尺，楊俊瀚和小池祐貴尬到最後 。（圖／記者季相儒攝）

除了大陸外，另一大威脅就是日本好手，本次日本為了提早適應同樣在卡達舉辦的世錦賽，派出一軍參賽，200公尺就有在亞運中以些微差距擊敗楊俊瀚的小池祐貴，以及曾跑出20秒11排在日本歷史第二的飯塚翔太。

去年亞運男子200公尺決賽中，小池祐貴和楊俊瀚互尬到最後一刻還沒能分出勝負，最終透過終點攝影判定，小池祐貴右肩先過終點，以「千分之二秒」的差距奪金，楊俊瀚只能屈居銀牌，當時的他直呼不甘心，本次來到亞錦賽兩人將再度相遇，誰輸誰贏還難以預料，也讓賽事更具話題性。

目前200公尺亞洲排名前三的皆為日本許手，不過第一的桐生祥秀將參加亞錦賽100公尺、第二的薩尼布朗(Abdul Hakim Sani Brown)則跑接力，小池祐貴以20秒70排第三，第四為印度選手拉吉夫(Arokia Rajiv)的20秒74。

▲楊俊瀚和小池祐貴賽後互相鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊俊瀚和小池祐貴賽後互相鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

推薦閱讀

亞田賽／大陸蘇炳添、謝震業不跑100M　楊俊瀚奪金機會大增

亞田賽／21日卡達開跑　中華隊18日下午啟程

新加坡公開賽／戴資穎12日8強碰南韓一姊　周天成戰印度

U20亞洲盃五人制分組出爐　中華和伊拉克印尼同隊拚8強

熱門新聞

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

戴維斯跨季連53打數無安打！破陳偉殷紀錄　史上第4慘

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴培峰不像菜鳥！羅力：棒球智商很高

212日運彩看好統一阻斷兄弟連勝

3日本B-League機器人投Logo Shot

4亞田賽楊俊瀚200公尺金牌保衛戰

5Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

熱門新聞

1戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

2美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

3被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

4曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

5戴維斯53支0！　破陳偉殷紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366