亞田賽／楊俊瀚200公尺金牌保衛戰　對決謝震業、小池祐貴

▲楊俊瀚要保衛200公尺金牌。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲田徑錦標賽將在21日於卡達點燃戰火，中華隊將在18日啟程，其中上屆在200公尺拿下金牌、力拼本屆衛冕的楊俊瀚，將受到強敵環伺，包括大陸的謝震業，亞運金牌、日本的小池祐貴等人都參賽，讓這場「金牌保衛戰」格外刺激。

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楊俊瀚上屆亞錦賽中，以20秒66摘200公尺金牌，也是中華隊當時唯一一面金牌，不過當時大陸為了備戰世錦賽沒有參賽，這次楊俊瀚要力拼衛冕，去年他在雅加達亞運中飆出20秒23，雖然以千分之二秒飲恨摘銀，但仍締造新的全國紀錄，今年他還沒參與國際賽事，最近一次跑200公尺，為3月在青年盃跑出的21秒06。

▲謝震業。（圖／路透社）



大陸近日公布亞錦賽參賽名單，200公尺將由謝震業、梁勁生參賽，謝震業去年狀態佳，一度跑出20秒16改寫大陸全國紀錄成為亞洲第一，被視為有望在亞運奪金的選手，但後來卻因傷退賽，今年捲土重來，雖然本季還沒有特別的成績，但他已喊話要跑破個人最佳。

▲去年亞運200公尺，楊俊瀚和小池祐貴尬到最後 。（圖／記者季相儒攝）



除了大陸外，另一大威脅就是日本好手，本次日本為了提早適應同樣在卡達舉辦的世錦賽，派出一軍參賽，200公尺就有在亞運中以些微差距擊敗楊俊瀚的小池祐貴，以及曾跑出20秒11排在日本歷史第二的飯塚翔太。

去年亞運男子200公尺決賽中，小池祐貴和楊俊瀚互尬到最後一刻還沒能分出勝負，最終透過終點攝影判定，小池祐貴右肩先過終點，以「千分之二秒」的差距奪金，楊俊瀚只能屈居銀牌，當時的他直呼不甘心，本次來到亞錦賽兩人將再度相遇，誰輸誰贏還難以預料，也讓賽事更具話題性。

目前200公尺亞洲排名前三的皆為日本許手，不過第一的桐生祥秀將參加亞錦賽100公尺、第二的薩尼布朗(Abdul Hakim Sani Brown)則跑接力，小池祐貴以20秒70排第三，第四為印度選手拉吉夫(Arokia Rajiv)的20秒74。

▲楊俊瀚和小池祐貴賽後互相鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）