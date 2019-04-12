新加坡公開賽／戴資穎12日8強碰南韓一姊　周天成戰印度

▲戴資穎8強碰成池鉉。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽新加坡公開賽12日，前役擊退大陸陳曉欣的戴資穎，預計將在台灣時間4點10分在8強對上南韓的成池鉉，而周天成則將對上印度的維爾馬(Sameer VERMA)。

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剛在大馬公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，首戰驚險以2比1擊敗張蓓雯，接著直落二退陳曉欣，8強將碰上目前世界排名第10的南韓一姊成池鉉，兩人過去交手26次，戴資穎手握17勝優勢，且從2016年起就拿下對戰8連勝。

若是擊敗成池鉉，戴資穎挺進4強將對上伊瑟儂和山口茜之間的勝方。

男單部分，力拼衛冕的周天成，在首輪直落二擊敗泰國選手達農沙(Tanongsak SAENSOMBOONSUK)，16強賽直落二丹麥的約根森(Jan O JORGENSEN)，8強將對上世界排名16的印度維爾馬，兩人過去僅有過1次交手紀錄，就在去年的亞錦賽，周天成以直落二勝出。

周天成若是挺進4強，將對上印尼的金廷(Anthony Ginting)與大陸好手、奧運金牌諶龍之間的勝方。

▲周天成。（圖／CFP）