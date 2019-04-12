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亞田賽／大陸蘇炳添、謝震業不跑100M　楊俊瀚奪牌機會增？

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▲亞運田徑，100公尺楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

▲100公尺蘇炳添(左)不參賽，楊俊瀚奪牌機會增。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲田徑錦標賽將於21日在卡達登場，大陸昨(12)公布出賽名單，其中短跑名將蘇炳添、謝震業為了備戰世錦賽及接力世錦賽都不參加100公尺，似乎讓台灣「最速男」楊俊瀚奪牌機會大增，但日本等他國好手仍參賽，楊俊瀚要比上屆亞錦賽的銅牌更上一層樓，將面臨極大挑戰。

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去年蘇炳添於亞運100公尺跑出9秒92奪金，更連續兩次跑出9秒91平亞洲最佳紀錄，兩個月前他原本宣布將會參加亞錦賽100公尺，但後來為了大陸喊出的「以接力促進單向」政策轉而備戰接力，本次亞錦賽僅出賽400公尺接力。

大陸另一名將謝震業也不參加100公尺，去年亞運前他因傷無緣挑戰200公尺金牌，今年捲土重來除了接力以外，也將參賽200公尺，將和楊俊瀚正面對決。

▲中國謝震業。（圖／路透社）

▲謝震業。（圖／路透社）

100公尺大陸將派出許周政和吳智強，許周政去年跑出10秒21個人最佳，吳智強在今年2月也跑出10秒22個人最佳，兩人被大陸公認為蘇炳添和謝震業之外的三、四號選手。

2017年亞錦賽拿下100公尺銅牌的楊俊瀚，去年6月在日本大學生賽中以10秒11改寫台灣100公尺全國紀錄，今年還沒參加國際賽事100公尺，雖然沒了大陸好手，但仍有日本等他國「速男」參賽，包括目前以10秒08排在亞洲第一的桐生祥秀、第二的印尼選手10秒20、第三的斯里蘭卡選手10秒22等，對楊俊瀚奪牌將是一大考驗。

▲日本短跑選手桐生祥秀（圖／達志影像）

▲日本桐生祥秀。（圖／達志影像）

關鍵字： 亞田賽大陸蘇炳添謝震業100M楊俊瀚
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