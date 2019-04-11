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亞田賽／21日卡達開跑　中華隊18日下午啟程

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▲亞運田徑，200公尺楊俊瀚 。（圖／記者季相儒攝）

▲楊俊瀚領銜亞田賽 。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲田徑錦標賽將在21日於卡達展開，中華隊由楊俊瀚領銜男女共23人參賽15項目，預計將在18日下午出發，本次中華田協秘書長王景成喊出1金1銀2銅的目標。

上屆亞錦賽在印度舉辦，當時中華隊拿下1金1銀1銅，包括楊俊瀚以10秒31拿下100公尺銅牌、20秒66摘200公尺金牌，和陳傑49秒75奪400欄銀牌，女子部分沒有獎牌進帳。

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本次亞田賽再度由楊俊瀚領銜，將參加100公尺、200公尺及400公尺接力，近兩年狀態維持水準的他，去年6月才在日本大學賽中以10秒11改寫100公尺全國紀錄，接著8月的雅加達亞運，在200公尺飆出20秒23，締造新的全國紀錄，兩項成績放到2017亞錦賽都能摘金。

▲▼2018雅加達亞運,田徑,男子標槍,鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）

除了楊俊瀚外，3月在青年盃打破大會紀錄的陳傑、鄭兆村和陳奎儒也都在亞錦賽出賽名單中，其中陳奎儒還在近日的澳洲賽中，跑出13秒68排亞洲第二，隊友楊尉廷則是13秒76亞洲第四，有望在本次亞錦賽為中華隊添牌。

本次亞錦賽共23人參賽15項目，王景成目標拿下1金1銀2銅，其中以楊俊瀚的200公尺、鄭兆村的標槍最有望奪金，而銀牌則可能為陳奎儒的110欄或是陳傑的400欄，銅牌可望由男子400公尺接力或標槍摘下。

▲亞運田徑，110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

▲陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 亞田賽中華卡達楊俊瀚陳奎儒鄭兆村
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