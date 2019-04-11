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李宗偉9月台北公開賽前得復出　否則恐趕不上東京奧運

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2017全英羽球公開賽，馬來西亞李宗偉獲得男單冠軍。（圖／路透社）

▲李宗偉去年大馬公開賽奪冠。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

去年被證實罹癌後，李宗偉暫別羽壇，不過根據大馬媒體《新海峽時報(New Straits Times)》報導，他當時的排名受到保護，只要在9月的台北公開賽前復出就能維持排名，但若沒能在那之前重返球場，李宗偉要爭取2020東京奧運恐怕趕不上。

近日在大馬公開賽中，李宗偉擔任頒獎人為林丹戴上金牌，兩人惺惺相惜的畫面勾起球迷許多回憶，李宗偉也坦言，看見林丹的表現，更激起自己想盡快回到球場的欲望，不過受到病情影響，李宗偉何時復出還是未知。

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▲▼2019馬來西亞公開賽,男單冠軍林丹，李宗偉頒獎 。（圖／CFP）

▲李宗偉在今年大馬公開賽為林丹頒獎。（圖／CFP）

根據世界羽聯回覆《新海峽時報》的內文指出，李宗偉在罹癌期間申請的保護排名能維持一年，因此不論排名怎麼掉，一年內李宗偉只要復出都能參與世界巡迴公開賽，並在開始比賽起受到6個月的排名保護，只不過不能以「種子身份」參加正賽。

上週的大馬公開賽，李宗偉原本期望能復出，但醫生診斷過後仍不允許而沒能重返球場，加上李宗偉去年為大馬賽冠軍今年未拚衛冕，因此本次比賽結束後，李宗偉積分狂掉，跌至77名。接下來亞錦賽預計也難以出賽，排名恐掉到100名之外。

奧運積分賽將在4月30日起的紐西蘭公開賽展開，不過李宗偉因為受到排名保護，只有他真正復出參賽開始，積分才會算，但因為有效期僅1年，最遲李宗偉得在9月15日前復出，否則隨著排名下滑，李宗偉要爭取奧運門票只會更加困難。

而距離最近的比賽就是9月3日到8日的台北公開賽，若是屆時李宗偉都無法復出，積分將會「歸零」，一切都得重新開始。

根據國際羽總公布的東京奧運羽球資格，積分賽將從4月29日起至2020年4月26日，每個國家或地區最多可派2名均世界排名前16的單打選手出賽，目前李宗偉排名掉到77名，前頭還有6位選手，李宗偉復出後的另一難題，還必須盡快超前其他大馬選手，才有機會挺進東奧。

▲李宗偉為林丹頒獎。（圖／CFP）

▲李宗偉期盼能在2020年東京奧運與林丹攜手參賽。（圖／CFP）

關鍵字： 台北公開賽李宗偉奧運
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