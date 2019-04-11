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影／戴資穎大馬賽演「帽子戲法」　BWF短片致敬網讚帥翻

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▲▼ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP） 

▲戴資穎大馬公開賽完成三連霸。（圖／CFP，圖下同）

體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎在上週的大馬公開賽決賽中，最終以直落二擊退山口茜完成三連霸，同時也將穩坐球后來到女單史上新高的125週，世界羽聯(BWF)特別製作影片致敬，細數戴資穎在大馬賽的「1、2、3」，大讚演了「帽子戲法」！

戴資穎在上週的大馬公開賽中有保分壓力，若是沒能闖進4強，球后寶座可能遭到篡位，所幸戴資穎表現出色，一路過關斬將先後擊敗勁敵依瑟儂(Ratchanok Intanon)、日本的山口茜，完成三連霸，也拿下個人在大馬公開賽的第四冠(2013、2017、2018、2019年)，同時這一冠也是戴資穎本季首冠。

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▲▼ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP）

「It's three for Tai.」，世界羽聯特別製作影片為戴資穎慶祝奪冠，開頭就先放上「戴資穎帽子戲法」，接著細數她在大馬公開賽的「1、2、3」，「1」代表戴資穎個人本季首冠到手；「2」代表戴資穎本季已經第二度打進決賽，上一次為全英賽，戴資穎在決賽中以兩的17比21不敵陳雨菲屈居亞軍；「3」則代表戴資穎在大馬公開賽完成三連霸。

大馬賽賽史，以李宗偉在2008年到2014年的七連霸為最，而女單最長則為三連霸，除了戴資穎，還有2004到2006年都奪冠的張寧。

戴資穎目前正在新加坡參賽，已經挺進16強將在今對上大陸陳曉欣。

關鍵字： 戴資穎大馬公開賽帽子戲法BWF
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