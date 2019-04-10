戴資穎穩坐球后挑戰連兩站冠軍　周天成小跌至世界第四

▲2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）公布最新一周世界排名，完成馬來西亞公開賽三連霸的戴資穎確定蟬聯球后，進入第122周，正式追平大陸張寧的121周；不過男單一哥周天成，則是遭到前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）超車，小降一名來到第四。

戴資穎完成三連霸後不但穩固球后寶座，本周挑戰新加坡公開賽沒有保分壓力，加上第二的陳雨菲並沒有參賽，因此接下來三周，戴資穎都將以95667分領先陳雨菲的88779分，雙方相差6888分，也等於戴資穎將蟬聯球后寶座125周，超越大陸李雪芮保持的124周記錄，成為史上第一人。

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戴資穎將要挑戰大馬公開賽、新加坡公開賽的連兩站冠軍，女單世界排名3至5名則是日本奧原希望、山口茜，以及西班牙馬琳（Carolina Marin），6至10名排名沒有變化，依序為印度辛度（PV Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度塞娜（Saina Nehwal），以及南韓成池鉉。

男單部分，依舊由日本球王桃田賢斗領跑，桃田賢斗雖然在馬來西亞公開賽爆冷16強止步，不過本周也力拼新加坡公開賽首冠，第2則是大陸石宇奇，安賽龍超車周天成來到第3，不過雙方僅有1000積分左右的差距，周天成今年在德國公開賽四強止步、全英公開賽首輪首輪止步、馬來西亞公開賽首輪出局，本周力拼衛冕新加坡公開賽冠軍。

第5則是大陸諶龍，6至10名依序為南韓孫完虎、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼喬納坦（Jonatan Christie）、印尼金廷（Anthony Ginting），以及日本西本拳太。

男雙部分，廖敏竣／蘇敬恆來到第12、盧敬堯／楊博涵持平22位，李洋／王齊麟小升至一位來到33。

▼周天成（圖／CFP）

