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新加坡公開賽／戴資穎16強賽碰大陸陳曉欣　周天成遇丹麥

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▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽11日進行各項16強賽事，其中世界球后戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強將對上大陸陳曉欣；男單部分，世界排名第4的一哥周天成則是要遭遇世界排名22的丹麥約根森（Jan O JORGENSEN）。

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剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，首戰驚險以2比1擊敗張蓓雯後，對上交手過2次的陳曉欣，各握有1勝，不過最近一次交手是在去年日本公開賽，戴資穎遭到直落二，本次如果順利晉級，8強有機會將遭遇南韓成池鉉，預計晚間7點45分出賽。

男單部分，力拼新加坡公開賽衛冕的周天成，在首輪直落二擊敗泰國選手達農沙（Tanongsak SAENSOMBOONSUK），16強賽面對交手10次的約根森，周天成握有5連勝，不過最近一次交手已經是在2016年的德國公開賽，周天成三局收下勝利，預計下午4點45分出賽。

台將組合部分，混雙盧敬堯／李佳馨也順利挺進16強，不過將要遭遇世界排名第5的大馬組合陳炳順／吳柳螢，雙方從未交手過。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

關鍵字： 新加坡公開賽戴資穎
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