飛兒樂團任活動大使　高雄全中運20日青春開幕

▲高雄全中運記者會。（圖／記者顏如玉攝）



體育中心／綜合報導

108全中運於11日舉辦記者會，吉祥物「珊娃」、「鯨寶」活力四射表演開場，徹底展現本次「青春躍動」的主題，也請來活動大使F.I.R.飛兒樂團到現場，並由教育部部長潘文忠和高雄市洪東煒副市長一同宣布賽事即將開鑼，邀請全國各地好手4月20日至25日到高雄切磋較勁。

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▲飛兒樂團擔任活動大使，新歌〈Can You Remember〉(造夢者)也成為吉祥物「珊娃」與「鯨寶」的主題曲。（圖／記者顏如玉攝）

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108全中運在高雄市各競賽場地舉辦，共舉行田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、空手道、跆拳道、角力、射箭、射擊、舉重、拳擊、擊劍、現代五項、木球及滑輪溜冰等19個運動種類。

本次大會以「青春躍動．精彩高雄」為主題，並運用韻律動感抽象的「高」字為意象，結合聖火象徵光明、團結、友誼、和平、正義，也代表著運動的精神；結合海浪的意象，海浪於平靜時象徵選手們心如止水、海浪於波濤時象徵選手的奮鬥、活力；綠色則勾勒出動感活潑的跳躍姿勢。

▲全中運記者會運動員代表。（圖／大會提供，圖下同）



潘文忠表示，為提升中等學校競技運動水準，發掘優秀運動選手，本部每年皆舉辦全國中等學校運動會，除引領基層體育發展外，體育訓練成果也在各項國際賽事擁有輝煌的成績；選手們經過全國中等學校運動會的淬煉，除銜接大專校院體育訓練外，亦奠定邁向國際體壇的基礎；更期望藉由全中運競賽平臺，發掘及儲備我國未來國家代表隊的優秀選手。

記者會上也特別介紹首次在全國公開亮相的「珊娃」、「鯨寶」全中運吉祥物。高雄市副市長洪東煒指出，珊娃與鯨寶是從小到大的青梅竹馬，也是運動場上相互切磋的好夥伴。

本屆活動還邀請成軍15年，去年底宣布全新出發的F.I.R.飛兒樂團擔任活動大使，農曆年才在《2019超級巨星紅白藝能大賞》攻戰小巨蛋舞台，隔不到半年再登高雄巨蛋。

去年底宣布全新出發的F.I.R.飛兒樂團，將於下個月正式推出全新創作專輯。專輯中歌曲〈Can You Remember〉（造夢者）搶先被全中運大會相中，成為吉祥物「珊娃」與「鯨寶」的主題曲，並由天王天后御用舞蹈老師Amay打造專屬舞蹈。