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全中運／桌球提前展開　高女組地主林園高中進準決賽

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▲高雄全中運桌球。（圖／大會提供）

▲高雄全中運桌球提前開打。（圖／大會提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

108年全國中等學校運動會桌球會內賽於9日提前在高雄市五甲國小體育館開打，首日進行高男、高女、國男、國女四組的七人五分制團體賽，各組晉級隊伍將於10日下午15時展開冠軍爭奪賽。而高女組地主林園高中與新北淡江高中已率先搶進準決賽之列。

大會裁判長盧志南表示，依據8日下午14時召開的技術會議決議，團體賽均採七人五分制（單、雙、單、雙、單）方式進行比賽，單打不得兼打雙打，也就是每位球員僅得選擇一點出賽。團體賽各點均採五局3勝制，每局以11分計算。且團體賽出賽名單，中間不得輪空，否則自輪空點後均以零分計算。

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▲高雄全中運桌球。（圖／大會提供）

桌球團體賽會內賽9日上午11點30分登場，高男組北市松山家商3比2勝竹市光復高中、新北海山高中3比2勝中市東山高中、北市內湖高工3比1勝高市福誠高中、桃市壽山高中3比2勝中市中港高中。

高女組北市南湖高中3比1勝彰縣藝術高中、高市林園高中3比1勝中市中港高 中、苗縣大同高中3比1勝北市內湖高工、新北淡江高中3比0勝新北永平高中、新北淡江高中3比0勝苗縣大同高中、中市中港高中3比0勝彰縣藝術高中、新北永平高中3比1勝北市內湖高工。高市林園高中3比1勝北市南湖高中。

國男組高市福誠高中3比1勝新北海山高中、彰縣彰德國中3比2勝桃市龜山國中、北市麗山國中3比2勝桃市桃園國中、北市誠正國中3比1勝竹市建華國中。國女組北市麗山國中3比0宜縣中華國中、新北淡江高中3比0勝高市林園高中、苗縣維真國中3比0勝新北永平高中、北市南門國中3比0勝高市三民國中。

▲高雄全中運桌球。（圖／大會提供）

關鍵字： 全中運桌球會內賽高女組林園高中
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