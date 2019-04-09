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世桌賽張本智和因傷退混雙　2017冠軍組合頂替威脅林鄭配

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▲吉村真晴／石川佳純。（圖／取自ITTF）

▲吉村真晴／石川佳純拿下2017世桌賽混雙冠軍。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽，日本「怪物少年」張本智和在季軍戰中一度因傷暫停比賽進行治療，事後日本男桌總教練倉島洋介透露，張本智和右手無名指不適，恐影響接下來的世桌賽，9日日本果然調整名單，張本智和不再出賽混雙，改由2017年世錦賽冠軍組合吉村真晴／石川佳純「純真配」頂替出征。

▲平野美宇、張本智和。（圖／取自ITTF）

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▲張本智和。（圖／取自ITTF）

早在上個月的卡達公開賽第二天，張本智和的右手無名指就有不適，但來到亞洲盃一直都沒有特別感覺，直到4強賽打完才右手才強烈疼痛起來，更影響到季軍戰的表現，最終2比4不敵隊友丹羽孝希拿下第四名，當時倉島洋介就曾擔憂，張本智和的傷恐會影響到世桌賽。

日本桌協果然在9日對外宣布，原本由張本智和搭檔石川佳純出戰的混雙，改由吉村真晴頂替搭配石川佳純，不過張本智和還是會出賽男單及男雙。「純真配」曾在2017年世桌賽中挺進決賽，最終以4比3逆轉台灣的「安靜配」陳建安／鄭怡靜奪冠。

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲陳建安／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

東京奧運桌球項目首度納入混雙，今年的世桌賽可說是東奧的前哨戰，各國都想通過本次比賽練兵，去年「安靜配」打出成績，目前排名世界第一，但今年鄭怡靜改搭林昀儒，先後拿下阿曼公開賽冠軍、卡達公開賽也有4強，成績同樣亮眼，不過鄭怡靜日前在亞桌賽傳出傷情，會不會影響到世桌賽還無法確定，而日本將派出「純真配」，對台灣混雙爭奪獎牌將是一大威脅。

▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜在阿曼公開賽混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 世桌賽張本智和混雙林鄭配石川佳純吉村真晴
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