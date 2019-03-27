108全中運顛覆傳統運動會印象　4月20日起「High翻高雄」

▲108全中運開幕記者會。（圖／高雄市政府提供）



體育中心／綜合報導

108年全國中等學校運動會4月20日至25日，一連6天將在高雄熱絡登場。高雄市政府教育局局長吳榕峯邀請「珊娃」、「鯨寶」全中運吉祥物一起出席首場記者會，熱情歡迎全國22縣市、1萬5千名選手來高雄全力以赴創佳績、奪金牌。

大會執行委員會秘書處主任、高雄市教育局長吳榕峯表示，距離全中運開幕還有24天，但是高雄市目前仍緊鑼密鼓積極籌備108年全中運相關工作，期望提供賽會最佳也最好的競賽場館及完善的後勤支援，再度展現高雄無比的朝氣與熱情，也歡迎全國鄉親民眾前來高雄遊玩與觀看精彩賽事，並品嚐韓國瑜市長推薦的高雄地方美食。

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▲高雄市教育局局長吳榕峯主持全中運開幕記者會。（圖／高雄市政府提供）



全中運以「青春躍動．精彩高雄」為主題，並運用韻律動感抽象的高字為意象，結合聖火象徵光明、團結、友誼、和平、正義，也代表著運動的精神，結合海浪的意象，海浪於平靜時象徵選手們心如止水、海浪於波濤時象徵選手的奮鬥、活力，綠色勾勒出動感活潑的跳躍姿勢。全國聖火傳遞將於4月12日至19日展開。

吳榕峯局長並特別介紹「珊娃」、「鯨寶」全中運吉祥物；他說珊娃與鯨寶是從小到大的青梅竹馬，也是運動場上相互切磋的好夥伴，樂觀的他們有時於運動場上也會遭遇到挫敗而跌倒，但他們不氣餒的站起身來繼續前往，唯有不放棄的毅力，那道勝利的曙光終究會降臨，就如同選手們在場上的運動精神。

▲108全中運吉祥物「珊娃」、「鯨寶」。（圖／高雄市政府提供）

全中運吉祥物「珊娃」、「鯨寶」，在他們胸口的Ｖ字是希望及勝利的象徵，鼓舞著參賽選手在場上全力以赴的表現，也祝福著選手們未來持續發光發熱，手上的護腕傳遞著傳統原住民的圖騰，象徵著生態的智慧及原住民族的運動精神，把傳統與現代結合要帶給人們一個全新的氣象，他們已在全中運等待各路好手們大展身手。

全中運開幕表演由台新藝術獎獲獎劇作藝術總監劉建幗與奇巧劇團統籌企劃執行，近二十個參與單位，超過四百七十名表演者的專業表演團隊與高雄在地全台獨有的高雄學校五大藝術聯盟（高雄市音樂聯盟、高雄市轉動聯盟、高雄三太子藝術聯盟、高雄市鼓藝聯盟、高雄市合唱聯盟共同攜手合作，一起點亮高雄，展現豐沛表演能量與魅力。

另今年全中運開幕顛覆傳統運動會印象，讓民眾從白天到晚上歡樂玩不完，開幕晚會將是星光熠熠，齊聚新世代人氣歌手、流行搖滾勢力打造跨界演出。除了由「活動最強場控」、同時也是高雄女婿的黃鐙輝、曾子余聯手主持，表演歌手有最夯的八三夭樂團、天后張惠妹的外甥女「安那」、曾在超級星光大道奪冠的閻奕格，以及全新出發出發的F.I.R.飛兒樂團要在晚會上首度曝光。

108年全中運於4月20日至25日在高雄市國際游泳池、國家體育場等場地展開競技，匯聚全國22縣市、1萬5千名選手切磋競技。競賽種類共19項，包括必辦的田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊等15項，另選辦有擊劍與現代五項，並推薦滑輪溜冰、木球為示範項目。