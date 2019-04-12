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亞田賽／陳奎儒110欄亞洲第二　亞運後再和大陸謝文駿拚金

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▲▼ 亞運田徑110欄預賽中華隊陳奎儒 。（圖／記者季相儒攝）

▲陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

上屆田徑亞錦賽中，最終在110公尺欄架中僅跑出12秒82排名第六的陳奎儒，近兩年成績持續進步，去年在雅加達亞運中還締造13秒39的全國紀錄，今年在澳洲賽剛跑出13秒68排名亞洲第二，僅次於大陸的謝文駿，非常有望在本次亞錦賽中奪牌。

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陳奎儒自2017台北世大運摘銀後，屢屢刷新110欄全國紀錄，去年亞運更是跑出13秒39改寫全國紀錄鍍銀，成績僅次於謝文駿的13秒34，今年陳奎儒維持狀態，在剛剛結束的澳洲賽中，跑出13秒68排名第二，同時也是亞洲第二的成績。

陳奎儒在亞錦賽110欄的最大對手，莫過於大陸的謝文駿和日本的金井大旺，2015年謝文駿就以13秒56奪冠，上屆為了備戰世錦賽沒參賽，本季謝文駿目前已經兩度跑出13秒60以內的成績，目前以4月在美國跑出的13秒46暫居亞洲第一。

▲謝文駿。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝文駿。（圖／達志影像／美聯社）

而日本的金井大旺，去年6月底才跑出13秒36寫下日本紀錄，並跨進亞洲第一，今年他還在調整中，剛剛在3月的澳洲賽中跑出13秒73，成績位列亞洲三排在陳奎儒之後。

中華還有另一好手楊尉廷，去年他因傷在亞運表現不如預期，以13秒75名列第八無緣獎牌，今年來到國體和陳奎儒一同受訓，剛剛在澳洲賽跑出13秒76排名第三，同時也是亞洲第四，若是在亞錦賽能再創佳績，有望和陳奎儒同登頒獎台。

▲▼ 亞運田徑110欄預賽中華隊楊尉廷 。（圖／記者季相儒攝）

▲楊尉廷。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 亞田賽陳奎儒楊尉廷謝文駿
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