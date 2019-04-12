運動雲

> >

新加坡公開賽／周天成大戰三局進4強再戰金廷　衛冕差兩勝

ETtoday運動雲

▲▼丹麥公開賽,周天成（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽新加坡公開賽8強，周天成出戰世界排名16的印度選手維爾馬(Sameer VERMA)，花了69分鐘大戰三局，最終以2比1奪勝挺進4強，將對上印尼的金廷(Anthony Ginting)。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

本站力拼衛冕的周天成，在首輪直落二擊敗泰國選手達農沙(Tanongsak SAENSOMBOONSUK)，16強直落二丹麥的約根森(Jan O JORGENSEN)，8強將對上世界排名16的印度維爾馬，兩人過去僅有過1次交手紀錄，就在去年的亞錦賽，周天成以直落二勝出。

如今再度交手，周天成一開賽就連連得分，早早來到11分暫停後，又在連奪5分，僅花17分鐘就以21比10拿下首局，第二局雖然周天成開賽取得領先，但維爾馬後連下4分追平甚至超前率先來到11分，暫停過後維爾馬持續領先，以21比15扳平。

第三局周天成回穩，僅在開賽稍遇糾纏後就連下5分一路領先，維爾馬一度追到僅3分差，但周天成沒再給對手機會，以21比15奪勝。

周天成挺進4強後，將對上擊敗大陸好手、奧運金牌諶龍的印尼的金廷(Anthony Ginting)，周天成與金廷交手8次兩人都手握4勝。

關鍵字： 新加坡公開賽周天成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

新加坡公開賽／戴資穎12日8強碰南韓一姊　周天成戰印度

新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

新加坡公開賽／周天成直落二退丹麥約根森　35分鐘晉級8強

亞田賽／楊俊瀚200公尺金牌保衛戰　對決謝震業、小池祐貴

熱門新聞

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

12強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各、再對委內瑞拉與日本

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳奎儒110欄亞洲第二挑戰亞錦賽奪金

2新加坡賽戴資穎3分鐘連10分虐韓

3陳琥奪第2勝　蘇緯達4安打轟桃猿

412強賽難打　辜仲諒：毒蛇猛獸也怕我們

5高雄陽信女足榮獲全國少年盃亞軍

熱門新聞

1葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

2戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

5曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366