新加坡公開賽／周天成大戰三局進4強再戰金廷　衛冕差兩勝

▲周天成。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽新加坡公開賽8強，周天成出戰世界排名16的印度選手維爾馬(Sameer VERMA)，花了69分鐘大戰三局，最終以2比1奪勝挺進4強，將對上印尼的金廷(Anthony Ginting)。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

本站力拼衛冕的周天成，在首輪直落二擊敗泰國選手達農沙(Tanongsak SAENSOMBOONSUK)，16強直落二丹麥的約根森(Jan O JORGENSEN)，8強將對上世界排名16的印度維爾馬，兩人過去僅有過1次交手紀錄，就在去年的亞錦賽，周天成以直落二勝出。

如今再度交手，周天成一開賽就連連得分，早早來到11分暫停後，又在連奪5分，僅花17分鐘就以21比10拿下首局，第二局雖然周天成開賽取得領先，但維爾馬後連下4分追平甚至超前率先來到11分，暫停過後維爾馬持續領先，以21比15扳平。

第三局周天成回穩，僅在開賽稍遇糾纏後就連下5分一路領先，維爾馬一度追到僅3分差，但周天成沒再給對手機會，以21比15奪勝。

周天成挺進4強後，將對上擊敗大陸好手、奧運金牌諶龍的印尼的金廷(Anthony Ginting)，周天成與金廷交手8次兩人都手握4勝。