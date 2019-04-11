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新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

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▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽11日進行各項16強賽事，其中世界球后戴資穎對上大陸陳曉欣，最終戴資穎以直落二（21：15、21：18）擊敗陳曉欣復仇成功，也順利晉級8強，僅花了42分鐘。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強對上交手過2次的陳曉欣，各握有1勝，不過最近一次交手是在去年日本公開賽，戴資穎遭到直落二，本次交手也要力拼復仇。

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本次交手第一局，戴資穎強勢取得7：0領先，陳曉欣終於開胡連趕4分，戴資穎止血掉分，雙方還有4分差，戴資穎11：6領先，戴資穎逐漸拉開差距13：8，陳曉欣再連續拿分追至一分差，不過戴資穎連拿3分18：14，戴資穎先拿下局點21：15收下。

第二局一開始戴資穎先取分，戴資穎連拿4分5：1，陳曉欣連拿2分，不過戴資穎仍以6：3領先，戴資穎連拿3分拉開差距，雙方還有5分差距，戴資穎11：7領先，陳曉欣再度追分拉近，戴資穎13：10、15：12時，有現場觀眾提到場邊燈壞在等開燈，使得比賽暫停。

比賽繼續進行，戴資穎17：12、18：14領先，陳曉欣化解2個局點，戴資穎順利拿下賽末點21：18直落二勝出。戴資穎以42分鐘晉級8強後，將要對上南韓一姊成池鉉，如果順利過關，4強賽將可能對上泰國依瑟儂或是日本山口茜。

關鍵字： 新加坡公開賽
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