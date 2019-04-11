新加坡公開賽／周天成直落二退丹麥約根森　35分鐘晉級8強

▲ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽11日進行各項16強賽事，男單部分，世界排名第4的一哥周天成則遭遇世界排名22的丹麥約根森（Jan O JORGENSEN），最終周天成以直落二（21：18、21：10）擊敗對手，順利挺進8強。

力拼新加坡公開賽衛冕的周天成，在首輪直落二擊敗泰國選手達農沙（Tanongsak SAENSOMBOONSUK），16強賽面對交手10次的約根森，周天成握有5連勝，不過最近一次交手已經是在2016年的德國公開賽，周天成三局收下勝利，本次交手首局，周天成13：9領先，但遭約根森連下4分追平。

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雙方比數開始相當膠著，雙方戰至18平，所幸周天成先搶下局點21：18，17分鐘收下首局。第二局一開始，周天成就取得4：0領先，周天成連拿3分9：2，周天成連拿4分再拉開比分14：4、16：5，周天成握有11分優勢，順利以21：10輕鬆拿下。

周天成僅花35分鐘順利晉級8強後，將要對上印度維爾馬（Sameer VERMA），如果順利過關，很可能對上馬來西亞公開賽亞軍的大陸諶龍，或是印尼金廷(Anthony Ginting)。