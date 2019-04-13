亞田賽／無懼中、日夾擊　中華400接力拚2015後再奪牌

▲400公尺接力王偉旭(左)。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲田徑錦標賽將在21日於卡達展開，中華隊將由楊俊瀚領銜參賽400公尺接力，搭配王偉旭、林鴻敏、魏溢慶、葉守博、鄭博宇，力拼在各國強權夾擊下，繼2015年後再度於接力項目奪牌。

2015年亞錦賽，中華隊靠著王文堂、楊俊瀚、羅巖耀、沈鬱森飆出39秒35摘銅。去年的雅加達亞運，中華400公尺接力由魏溢慶擔任開路先鋒，楊俊瀚接著直線衝刺，彎道則交給魏泰陞，最後王偉旭收尾，寫下38秒98賽季最佳成績，但最終不敵日本、印尼和大陸，第四名作收。

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▲魏溢慶交棒楊俊瀚。（圖／記者李毓康攝）



今年亞錦賽400公尺接力除了楊俊瀚、魏溢慶、王偉旭以外稍有變動，另外徵召了跳遠的林鴻敏、200公尺的葉守博及鄭博宇，不過新組合還沒有特別成績，楊俊瀚曾表示，若要跑出佳績，大家都得突破個人最佳，才有可能挑戰2015年摘銅後再度奪牌。

目前亞洲400公尺接力中，以泰國組合在4月跑出的39秒51排第一，韓國則以39秒52排第二，但大陸、日本更加不容小覷，大陸喊出「以接力促進單項」政策，接力有100公尺10秒以內的蘇炳添和謝震業，其中蘇炳添更為了拼接力放棄100公尺，再搭配不少10秒30內的新秀，顯見大陸拚本次接力的決心。

而日本則好手更多，2016年里約奧運，山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀與劍橋飛鳥四人就跑出驚人的37秒60改寫亞洲紀錄，去年亞運雖然稍有變動，但仍靠著山縣亮太、多田修平、桐生祥秀、劍橋飛鳥跑出38秒16摘金，今年亞錦賽日本派出一軍參賽，除了為世錦賽備戰，就是要拚2011年後再度於400公尺摘金。