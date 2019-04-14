八村壘獲NCAA最佳小前鋒　NBA選秀順位看好升到第四

▲八村壘（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

日本男籃混血前鋒、岡薩加大學大三生八村壘13日獲選NCAA最佳小前鋒，他本季出賽37場比賽場均上場時間30.2分鐘可繳出19.7分、6.5籃板、1.5助攻表現，本季被看好有奪冠潛力的岡薩加大學最後雖未止步在八強，但八村壘因表現突出且國際賽經驗豐富，美媒預測八村壘將有機會在今年選秀會上以首輪第四順位獲選。

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八村壘於18歲時在2014年世青賽就展露頭角，2016年就獲岡薩加大學獎學金，八村壘於大一上場時間不多，場均4.6分鐘繳出2.6分、1.4籃板，但該年球隊拿下NCAA男籃亞軍。

大二八村壘上場時間漸增，場均也繳出11.6分、4.7籃板成績，2018年八村壘效力日本男籃國家隊參戰世界盃資格賽，他首輪對戰澳洲就拿下24分，他資格賽出賽4場繳出場均21.5分、6籃板、1.3助攻、1.8抄截、1阻攻全能數據，本季NCAA男籃賽事還沒開打前他身價就已暴漲，他也在國際賽期間就表示學期結束就會參加選秀。

▲八村壘世界盃對戰澳洲砍下24分。（圖／FIBA twitter）

當時美媒預測以八村壘在國際賽的搶眼表現將在今年剛薩加賽季有突出表現，更預測他有NBA首輪第8至第10左右的選秀順位，今年岡薩加大學在八村壘表現搶眼下寫下33勝4敗戰績，戰積直逼2016年岡薩加奪下亞軍的大一球季（37勝2敗）。

岡薩加最後雖然在八強遭今年亞軍德州理工大學擊敗，但八村壘也獲得NCAA男籃以「J博士」厄文（Julius Erving）命名與奈史密斯名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）的評選被為今年NCAA男籃最佳小前鋒。

八村壘在國際賽大殺四方並在今年球季表現亮眼下，美媒《NBA Draft》網站也預測八村壘選秀順位為首輪第四順位，今年NBA球季球隊尚未抽籤決定選秀順序，但以公牛以12.5%的狀元籤機率與48.0%的前四機率，排在第四順位，若最後順位不變，公牛也有意八村壘，八村壘將有可能在今年選秀會上降臨芝加哥。

▼八村壘今年大三球季多次扮演球隊致勝功臣（圖／路透社）