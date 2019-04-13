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SBL／邱大宗季後賽限定回歸　盼未來職籃開創更好新局

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▲達欣邱大宗、梅奧。（圖／籃協提供）

▲邱大宗(右2)在季後賽以顧問身分回歸達欣教練團。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

分別於SBL第6、14季領軍達欣奪冠，「小諸葛」邱大宗13日以顧問身分回歸達欣教練團，要替達欣在季後賽爭取更佳戰績，不過面對已先帶1勝的璞園，達欣即便上半場一度領先多達12分，最終仍以3分惜敗。但邱大宗強調自己是「協助」角色，也期待可能成形的職籃能替台灣籃球帶來更嶄新局面。

例行賽第3璞園(賽制先帶1勝)季後賽首輪交手達欣，此戰老虎軍團找回冠軍教頭邱大宗擔任顧問，輔佐范耿祥、王志群等教練迎接季後賽挑戰，賽後邱大宗也仔細研擬對策，開賽達欣也確實打出優質表現，一度以12分大幅領先衛冕軍璞園。

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只可惜達欣下半場出現亂流，最終3分遭對手逆轉惜敗，邱大宗的執教功力最終仍未幫助球隊逆轉扳平戰局，達欣首輪也陷入遭對手「聽牌」的淘汰邊緣。

不過邱大宗強調，「自己僅是輔佐角色，主要還是幫助達欣教練團提供更多意見。」另外他也對於未來可能成形的職籃有獨到見解。

邱大宗強調，「當然還是希望看見國內籃球有新的局面，但各隊老闆一定要有一致性的想法與路線，過去CBA中華職籃就是各唱各的調，若未來職籃再度成立，各隊必須要有同樣的共識，才能走下去。」

▲達欣邱大宗、梅奧。（圖／籃協提供）

▲梅奧無法替球隊扳平戰局，達欣季後賽首輪瀕臨淘汰。（圖／籃協提供）

關鍵字： 達欣季後賽邱大宗職籃籃球SBL
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