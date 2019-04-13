運動雲

> >

新加坡公開賽／奧原希望連下6分直落二辛度　闖決賽對決戴資穎

ETtoday運動雲

▲▼2019全英公開賽,全英賽,奧原希望 。（圖／路透）

▲奧原希望 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎4強再度對決日本山口茜，最終雙方大戰三局，戴資穎以2比1收下冠軍戰的門票。另一頭，日本奧原希望則是直落二（21：7、21：11）擊敗印度辛度（P.V. Sindhu），將要對決戴資穎。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎4強賽遭遇交手15次握有9勝優勢的山口茜，第一局雖然先讓出，不過第二局連續化解5個賽末點，硬是將局數帶進第三局，第三局戴資穎展現強心臟頻送美技，以總局數2比1晉級決賽。

請繼續往下閱讀...

而另一組4強賽對決，奧原希望和辛度交手13次，辛度7勝且近期2連勝，不過本次交手第一局，奧原希望連拿5分拉開比數，辛度頻頻出界失誤被拉開至14：6，奧原希望輕鬆以21：7收下，第二局辛度接連出界，非受迫性失誤增多。

奧原希望兩度連拿6分拉開至16：5領先，辛度雖然連拿3分，但失誤還是太多難以挽救，奧原希望再以21：11，僅花37分鐘直落二收下冠軍戰門票，將要對上戴資穎。戴資穎和奧原希望共交手8次各有4勝，最近一次交手在去年香港公開賽，不過戴資穎因傷退賽，讓奧原希望晉級。

▼戴資穎 。（圖／CFP）

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

關鍵字： 新加坡公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

影／新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

影／兩人對決憋笑　陳冠宇解決王柏融「吐大氣」

影／新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1最後台南先發球迷吶喊應援曲！陳江和

2桃猿洋投接續開胡　洪總：一直贏

3尼克斯6局8K奪首勝 桃猿4比1富邦

4于煥亞腳踝傷退　背水之戰難上陣

5蘇智傑單場雙響　獅9比6斷象連勝

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2都在憋笑　陳冠宇解決大王吐大氣

3戴資穎三局再退山口茜　闖冠軍戰

4戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

5李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366