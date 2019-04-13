新加坡公開賽／奧原希望連下6分直落二辛度　闖決賽對決戴資穎

▲奧原希望 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎4強再度對決日本山口茜，最終雙方大戰三局，戴資穎以2比1收下冠軍戰的門票。另一頭，日本奧原希望則是直落二（21：7、21：11）擊敗印度辛度（P.V. Sindhu），將要對決戴資穎。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎4強賽遭遇交手15次握有9勝優勢的山口茜，第一局雖然先讓出，不過第二局連續化解5個賽末點，硬是將局數帶進第三局，第三局戴資穎展現強心臟頻送美技，以總局數2比1晉級決賽。

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而另一組4強賽對決，奧原希望和辛度交手13次，辛度7勝且近期2連勝，不過本次交手第一局，奧原希望連拿5分拉開比數，辛度頻頻出界失誤被拉開至14：6，奧原希望輕鬆以21：7收下，第二局辛度接連出界，非受迫性失誤增多。

奧原希望兩度連拿6分拉開至16：5領先，辛度雖然連拿3分，但失誤還是太多難以挽救，奧原希望再以21：11，僅花37分鐘直落二收下冠軍戰門票，將要對上戴資穎。戴資穎和奧原希望共交手8次各有4勝，最近一次交手在去年香港公開賽，不過戴資穎因傷退賽，讓奧原希望晉級。

▼戴資穎 。（圖／CFP）