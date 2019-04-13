新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單部分，世界球后戴資穎8強賽擊敗南韓一姊成池鉉晉級4強，再度對決日本山口茜，最終雙方大戰三局，戴資穎以2比1（15：21、24：22、21：19）收下冠軍戰的門票。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強直落二大陸陳曉欣，8強賽三局退成池鉉，挺進4強後對上山口茜，雙方交手15次，戴資穎握有9勝，且近期2連勝。

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最近一次交手在馬來西亞公開賽決賽，戴資穎以直落二捧冠，本次交手第一局，戴資穎對角挑球1：0，山口茜回擊連續出界，戴資穎挑後場壓線上4：0，戴資穎掛網，讓山口茜連拿2分，戴資穎出界讓山口茜追至5平並反超，戴資穎接連掛網掉分5：9，山口茜近身攻擊，戴資穎7：11。

山口茜回球出界，戴資穎回拍掛網，戴資穎8：13，戴資穎網前回擊讓山口茜反應不及，山口茜接發球失誤戴資穎連追4分至一分差，戴資穎回球界外12：16，山口茜連救，不過戴資穎撥對腳拿分，戴資穎掛網13：18，戴資穎出界15：21先讓出。

第二局戴資穎先取分，山口茜回擊出界，戴資穎2：0，山口茜掛網，戴資穎對角挑球讓山口茜掛網6：2，戴資穎lucky ball再拿分，戴資穎大對角進攻8：2，戴資穎再一個直線攻擊，但下球出界，山口茜lucky ball，戴資穎勾對角11：7領先。

戴資穎回擊出界掛網11：9，戴資穎網前低拍回應，讓山口茜反應不及，戴資穎挑戰失敗12：11，戴資穎近身攻擊，山口茜追至13平，戴資穎掛網被反超14：17，戴資穎進攻出界，戴資穎反應不及，戴資穎網前掛網，讓山口茜先拿下賽末點，山口茜連續掛網，戴資穎連追3分19：20。

戴資穎假動作，讓山口茜飛撲倒地不及追至20平，戴資穎反手回飛，戴資穎再一個反手拍勾對角21平，山口茜掛網，讓戴資穎出現局點但自己掛網，雙方22平，戴資穎網前挑後場，再一個近身球化解5個賽末點，24：22扳平。

決勝局，戴資穎對角回擊出界，戴資穎1：3，戴資穎回擊再出界，讓山口茜連拿分，戴資穎1：6落後，戴資穎對角突擊連追2分，戴資穎勾對角掛網、出界，戴資穎再攻擊但下球出界，山口茜也出界，戴資穎6：11落後。

戴資穎失誤落後至6分差，山口茜誤判又出界，戴資穎追至8：12，戴資穎網前下壓、挑後場連續拿4分，戴資穎發球太短，山口茜接發球拿分但下球出界，戴資穎對角進攻、山口茜掛網追至14：15，可惜戴資穎連續失誤，但山口茜失誤，戴資穎再追至17平反超，戴資穎連拿5分19：17，出現賽末點21：19三局勝出。

戴資穎以57分鐘擊敗山口茜，連兩局都是落後追平再反超，收下勝利也寫下對山口茜的三連勝，挺進決賽後，戴資穎的對手將是稍晚印度辛度和日本奧原希望對決的勝方。

▼山口茜 。（圖／CFP）