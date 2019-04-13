新加坡公開賽／周天成79分鐘三局惜敗金廷　四強止步無緣衛冕

▲羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單世界球后戴資穎三局擊敗日本山口茜後，男單一哥周天成出戰印尼的金廷(Anthony Ginting)，最終雙方大戰三局，周天成以1比2（17：21、21：18、14：21）落敗，本屆四強止步。

今年還未有巡迴賽首冠的周天成，去年在新加坡公開賽奪冠，本次也要力拼衛冕，首輪以及16強順利擊敗泰國和丹麥後，4強三局大戰退印度維爾馬(Sameer VERMA)後，將對上金廷，雙方交手8次各握有4勝，不過周天成近期2連勝，最近一次交手是在去年年終總決賽小組賽，周天成三局勝出。

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本次交手第一局一開始，金廷直線下殺得分，周天成回擊出界，雙方網前挑球金廷掛網，雙方2平，多拍來回後金廷掛網，周天成守反守為攻5：2，多拍後金廷回球出界，周天成握有5分優勢，周天成守住進攻可惜勾對角出界，金廷殺球連追5分至一分差，周天成前場放網，周天成蹲打回擊11：8。

周天成有些滑步沒接好，周天成撲地回擊掛網、直接下殺12：10，金廷勾對角出界，金廷挑戰成功，周天成回擊掛網，金廷下殺追至13平並反超，周天成近身球讓金廷守住，周天成撲地不及，金廷連拿7分，周天成13：17，金廷失誤但再突擊，金廷網前出界，周天成化解一個局點可惜仍以17：21讓出。

第二局周天成先取分，金廷網前掛網，金廷又直線殺球追至2平，周天成回球出界2：5，金廷連續下殺不過失誤，周天成4：6，周天成大對角殺球追至6平，金廷搶近身攻擊反超，周天成反手回擊挑對角7平，金廷大斜角攻擊，周天成近身回球拿分吼叫，直線進攻讓金廷拍飛10：8，周天成出界10：11落後。

金廷網前小球，周天成10：13，周天成搶網撥對角追至13平，金廷掛網、搶快出界，周天成15：13，金廷近身攻擊追上，周天成直線攻擊讓金廷撲救不及，金廷近身球追至16平，周天成斜線進攻握拳要回領先，金廷再掛網，周天成下殺握拳出現局點，遭金廷連續化解2局點，周天成21：18扳回。

決勝局，周天成2：0，周天成網前回擊、挑後場落在界內4：1，金廷反拍進攻追至一分差，金廷再網前小球反超，周天成4：5攻擊出界，金廷抓住網前近身攻擊，周天成挑後場，周天成回球不及5：9，周天成飛撲救球得分！雙方精彩攻防44來回，周天成斜角攻擊，周天成8：11。

金廷連攻，周天成掛網被拉開6分差，周天成連續兩板近身球回擊，可惜下球拍飛8：15，金廷回擊掛網，金廷近身再攻，周天成連續手中反攻，網前挑球，讓金廷追球不及躺地，周天成連續殺球，金廷掛網，兩人都撲地，周天成12：16，周天成lucky ball 13：18。

金廷回球出界，但挑戰成功，周天成14：19，金廷出現賽末點，周天成14：21落敗，雙方大戰79分鐘才分勝負，周天成本屆四強止步，很可惜未能力拼衛冕。