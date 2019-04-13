運動雲

> >

新加坡公開賽／周天成79分鐘三局惜敗金廷　四強止步無緣衛冕

ETtoday運動雲

▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單世界球后戴資穎三局擊敗日本山口茜後，男單一哥周天成出戰印尼的金廷(Anthony Ginting)，最終雙方大戰三局，周天成以1比2（17：21、21：18、14：21）落敗，本屆四強止步。

今年還未有巡迴賽首冠的周天成，去年在新加坡公開賽奪冠，本次也要力拼衛冕，首輪以及16強順利擊敗泰國和丹麥後，4強三局大戰退印度維爾馬(Sameer VERMA)後，將對上金廷，雙方交手8次各握有4勝，不過周天成近期2連勝，最近一次交手是在去年年終總決賽小組賽，周天成三局勝出。

請繼續往下閱讀...

本次交手第一局一開始，金廷直線下殺得分，周天成回擊出界，雙方網前挑球金廷掛網，雙方2平，多拍來回後金廷掛網，周天成守反守為攻5：2，多拍後金廷回球出界，周天成握有5分優勢，周天成守住進攻可惜勾對角出界，金廷殺球連追5分至一分差，周天成前場放網，周天成蹲打回擊11：8。

周天成有些滑步沒接好，周天成撲地回擊掛網、直接下殺12：10，金廷勾對角出界，金廷挑戰成功，周天成回擊掛網，金廷下殺追至13平並反超，周天成近身球讓金廷守住，周天成撲地不及，金廷連拿7分，周天成13：17，金廷失誤但再突擊，金廷網前出界，周天成化解一個局點可惜仍以17：21讓出。

第二局周天成先取分，金廷網前掛網，金廷又直線殺球追至2平，周天成回球出界2：5，金廷連續下殺不過失誤，周天成4：6，周天成大對角殺球追至6平，金廷搶近身攻擊反超，周天成反手回擊挑對角7平，金廷大斜角攻擊，周天成近身回球拿分吼叫，直線進攻讓金廷拍飛10：8，周天成出界10：11落後。

金廷網前小球，周天成10：13，周天成搶網撥對角追至13平，金廷掛網、搶快出界，周天成15：13，金廷近身攻擊追上，周天成直線攻擊讓金廷撲救不及，金廷近身球追至16平，周天成斜線進攻握拳要回領先，金廷再掛網，周天成下殺握拳出現局點，遭金廷連續化解2局點，周天成21：18扳回。

決勝局，周天成2：0，周天成網前回擊、挑後場落在界內4：1，金廷反拍進攻追至一分差，金廷再網前小球反超，周天成4：5攻擊出界，金廷抓住網前近身攻擊，周天成挑後場，周天成回球不及5：9，周天成飛撲救球得分！雙方精彩攻防44來回，周天成斜角攻擊，周天成8：11。

金廷連攻，周天成掛網被拉開6分差，周天成連續兩板近身球回擊，可惜下球拍飛8：15，金廷回擊掛網，金廷近身再攻，周天成連續手中反攻，網前挑球，讓金廷追球不及躺地，周天成連續殺球，金廷掛網，兩人都撲地，周天成12：16，周天成lucky ball 13：18。

金廷回球出界，但挑戰成功，周天成14：19，金廷出現賽末點，周天成14：21落敗，雙方大戰79分鐘才分勝負，周天成本屆四強止步，很可惜未能力拼衛冕。

關鍵字： 新加坡公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

影／新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1林益全安打建功　4局桃猿2比1富邦

2富邦開季墊底　鑼總：三環節不順

3國外預測奪冠隊伍機率勇士達7成

4蘇智傑2分砲炸裂　3局獅4：0象

5周天成激戰三局惜敗金廷　四強止步

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2戴資穎三局再退山口茜　闖冠軍戰

3李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

4葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

5戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366