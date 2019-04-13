李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

▲大馬球王李宗偉接受電視採訪回憶罹癌心路歷程。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

去年被診斷出罹患鼻咽癌後，前大馬球王李宗偉隨即來到台灣進行秘密治療，如今他已康復，正積極訓練期盼早日回到球場，近日他受到電視台採訪，回憶當時得知罹癌的情況，以及透過牙醫朋友介紹來台治療的經過，更感性表示，「感謝過去的經歷，成就了現在的我。」

去年印尼公開賽時，李宗偉就發現身體有些不適，淋巴腫了起來，當時隊醫只表示他可能是太累了，因此印尼比完後就回家休息一週，但頸部的腫塊一直沒有消，也讓李宗偉感到奇怪而到醫院檢查，不過當時的他不太上心，還是照常訓練作息。

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後來發現檢查結果不太好，要再做更詳細的檢查，李宗偉說，當時不想讓太多人知道，因此是晚上想個小偷一樣偷偷摸摸地去醫院，「那天晚上真的很難熬，一整個晚上都睡不著，隔天一早就到醫院，醫生告訴我鼻咽癌的時候，我整個人都在發抖。」

得知噩耗時，李宗偉坦言心情真的很低落，每天都會哭，吃東西也都沒有胃口，「傷心是肯定的，但我覺得哭沒有用，還是要實際去了解怎麼去治療。」

▲李宗偉罹癌後曾召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）



原本李宗偉已經打算要在馬來西亞當地的醫院進行治療，沒想到在機緣巧合之下，受到牙醫朋友的推薦，選擇到台灣治療，「那時候我跟我的牙醫說我要補牙一年，他一聽覺得奇怪，後來我老婆就跟他說罹癌的事。」

牙醫第一時間就問李宗偉要去哪裡治療，「我老婆說要在本地，牙醫就說為什麼你不去台灣呢？我就說，醫生啊我不懂，跟他說我不認識人，後來他就把我的報告發給台灣醫生，他跟我說，你這個病情在台灣，就像馬來西亞的感冒一樣，很普通。」

李宗偉說，治療他病情的機器全亞洲只有4個國家有，但日本、韓國因為語言不通不考慮，而中國可能比較麻煩一點，再加上台灣醫生很有自信，表示這個病對台灣只是小兒科，「後來我就決定在台灣治療了。」

在台接受治療的那段期間，李宗偉表示，還是靠著看羽球賽而熬過，「那階段有六個星期，我覺得還好，是因為每星期都有羽球比賽，可以看自己隊友打、看別的國家打，時間過得比較快，羽球陪我走過這段時間。」

經歷過癌症打擊，李宗偉說，思想肯定會改變，「什麼都不重要，健康最重要，有時間會想多一點陪家人，尤其多一點陪小孩，羽球會想打下去，是想去追求自己的夢想，去享受每一場比賽，再努力追追看奧運。」

總結這次罹癌、抗癌到恢復，李宗偉在自己的粉專分享專訪影片特別做了結語，「感謝過去的經歷，成就了現在的我。」

▲李宗偉為林丹頒獎，兩人相約2020東京奧運。（圖／CFP）

▲李宗偉受訪影片。（取自李宗偉粉專）