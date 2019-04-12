新加坡公開賽／戴資穎3分鐘連下10分退成池鉉　4強再碰山口茜

▲戴資穎挺進4強。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽新加坡公開賽8強，戴資穎碰上南韓一姊、目前世界第10的成池鉉，開賽不過3分鐘戴資穎就連下10分，最終花了55分鐘大戰三局終奪勝，挺進4強將對上直落二擊敗依瑟儂(Ratchanok Intanon)的山口茜。

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剛在大馬公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，首戰驚險以2比1擊敗張蓓雯，接著直落二退陳曉欣，8強碰上南韓一姊成池鉉，兩人過去交手26次，戴資穎手握17勝優勢，且從2016年起就拿下對戰8連勝。

此役戴資穎再度展現強大宰制力，開賽3分鐘就連拿10分，成池鉉此時才破蛋追分，但難敵差距太大，戴資穎僅花14分鐘就以21比11拿下首局，不過第二局成池鉉回神，僅在開賽稍微落後戴資穎後就超前，還連下7分拉到13比5，戴資穎後來連連追分到16平手。

但成池鉉連下5分來到局末點，戴資穎只化解了一次就以17比21遭到扳平。第三局戴資穎僅在一開始落後1分，後來就沒再給成池鉉機會，以21比16奪勝。

戴資穎挺進4強後將對上山口茜，兩人剛剛才在大馬公開賽決賽中相遇，當時戴資穎以直落二奪勝，兩人過往交手15次，戴資穎目前以9勝略居優勢。