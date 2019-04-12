國中硬聯／晚上看王柏融比賽　新明黃冠倫想創冠軍回憶

▲國中硬聯，桃市新明。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

衛冕軍桃園市新明國中上一屆國中硬式聯賽拿下隊史第3冠， 今年拚衛冕，投手黃冠倫八強賽當英雄，拿下進四強門票，國中生涯最後一個全國賽，黃冠倫說，「今年也想創造回憶。」

107學年度國中硬式聯賽8強賽，黃冠倫面對高雄市橋頭國中，首局投出2次四壞保送及1次觸身球保送，首局就製造滿壘危機，新明總教練黃湋志表示，「他這次比賽第一次投，投手丘比較硬放球點受到影響。」不過黃冠倫並沒有把場地當作藉口，他說，「好投手就是應該要適應場地，只是這場適應的太慢，有點不太滿意自己的表現。」

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黃冠倫此戰主投6局，被敲出7支安打，奪4次三振，有3次保送都集中在首局，最後拿下勝投。投打皆有表現的他，此戰也貢獻了1支長打跑回1分，他國小以投手為主，國中雖然投打都有練，但重心擺在打擊，也對打擊比較有自信。總教練黃湋志認為，身高173公分的他未來投手發展有限，應該會以打擊為主。

新明拼衛冕，黃冠倫回想去年與學長一起拚戰的過程，今年國三要再一次為這個目標而努力，他說「畢竟這是我們三年級的最後一個比賽，很多人選拔賽都不能打，包括我，所以希望能創造美好的回憶。」而且他認為，隊上投手實力平均，每個人都有投完全場的能力。

王柏融闖日職旋風也吹進青少棒，黃冠倫說，「我們出來比賽，晚上在飯店也會看他比賽，雖然我是右打，也很欣賞他的打擊，感覺他在日本也很平常心，很穩定的表現，大家也都相信他有那個實力。」