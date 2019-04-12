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懂用左手輔助！機器人投進Logo Shot　還贏過日本B聯盟球星

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▲▼CUE 3

▲機器人CUE 3在B-League投進Logo Shot。（圖／B-League影片截圖）

體育中心／綜合報導

不只柯瑞（Stephen Curry）會投Logo Shot！日本B-League東京電擊的一場例行賽，中場表演搬出一台由Toyota開發的機器人CUE 3，並展現投Logo Shot絕技，這台機器人會懂得用左手輔助投籃，劃出完美的拋物線，令全場球迷驚呼不已。

CUE 3身高6呎10吋，透過傳感器能夠模仿人體動作，工作人員將球放上他的左手，它能夠自行把球換到右手，並且用左手輔助投籃，頭頂搭載3D感知器，能夠測量距離，調整投籃弧度與力道，精準的空心射進Logo Shot。

去年Toyota就展示了第一代機器人CUE，與東京電擊球星安藤誓哉、洋將巴朗斯基（Zack Baranski）玩比賽投籃遊戲，最終由CUE勝出。而現在的CUE 3再把距離延伸到中場Logo Shot，不僅成為球隊中場表演主角，還被列入東京電擊官網的球員名單之中。

關鍵字： B League機器人CUE 3Logo Shot
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