adidas全新CLIMA系列聯手貝克漢　彭于晏、張鈞甯搶先體驗

▲貝克漢全身穿著新一代CLIMA系列，如風一般穿越市集街道，完美演繹「領風起跑」的帥氣風範。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

adidas延續CLIMA系列「涼爽舒適、透氣散熱」的特色，以革新技術推出全新CLIMACOOL 2.0跑鞋及CLIMACHILL凍涼機能衣，為跑者及運動愛好者在炎熱夏季帶來凍涼旋風！adidas代言人貝克漢率彭于晏、張鈞甯體驗全新CLIMA系列，在影片中貝克漢全身穿著新一代CLIMA系列，如風一般穿越市集街道，完美演繹「領風起跑」的帥氣風範。



臺灣天氣悶熱潮濕，跑者在訓練時易造成跑鞋積汗，甚至衍生腳氣的困擾。為讓跑者在高溫酷暑中專注訓練、享受更暢快的運動體驗，adidas推出全面進化的CLIMACOOL 2.0跑鞋，鞋面採用輕量透氣的工藝式網布，搭配從鞋側、大底前腳掌到中底足弓等多處的透氣孔，讓雙足自由呼吸，也讓跑者的每一個步伐，全方位感受舒適乾爽的極致涼感。

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▲adidas推出全面進化的CLIMACOOL 2.0跑鞋，讓跑者可以專注訓練、享受更暢快的運動體驗。（圖／品牌提供）



由貝克漢、彭于晏與張鈞甯搶先體驗的全新CLIMACHILL凍涼機能衣，採用中空纖維、內含鈦金屬材質的零度紗線，讓升級版的布料優化穿著體驗，即便大量出汗也不易產生黏膩感，並針對在運動時人體最容易升溫的上背部，加上雷射透氣燒孔加速排汗透氣，更特別配置以菱形狀排列的3D鋁合金凍涼粒子，強化整體散熱降溫的調節效果，讓跑者與運動愛好者，在悶熱的夏季仍可舒暢開跑、清爽鍛鍊。

▲adidas以革新技術推出全新CLIMACOOL 2.0跑鞋及CLIMACHILL凍涼機能衣，為跑者及運動愛好者在炎熱夏季帶來凍涼旋風。（圖／品牌提供）