中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

▲鄭佳彥。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／新北報導

中信兄弟年輕「一人左投」鄭佳彥10日上了一堂課，7局下登板中繼解決左打于孟馗，就在準備投右打胡金龍時，投手教練喊暫停，叮嚀之後，鄭佳彥卻保送胡金龍後退場，鄭佳彥說：「投手教練告訴我，我的外角球無法引誘出賽，投到好球帶邊緣，要能吸引打者才是好的投球。」

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左投鄭佳彥是在10日7局下1比0領先時上來，面對左打于孟馗讓他打成左外野飛球接殺，當他做好投球準備動作要投胡金龍，投手教練佛斯特突然喊暫停，讓大家嚇一跳，暫停後未換投，讓他面對胡金龍，結果連投3個壞球最後保送，退場沒有再投左打蔣智賢，李振昌上來被安打失1分遭追平。

對於投手教練喊暫停，鄭佳彥表示，了解自己是一人左投的角色，投完于孟馗後教練沒有表示，於是繼續投胡金龍，教練卻突然喊暫停，上來叮嚀他要投到外角邊緣，而不是要換投。

鄭佳彥表示，自己曾面對過胡金龍，也了解要怎麼投，但投得太開了，胡金龍不會揮棒，才會投出保送，教練在11日說，我的外角球沒有威脅，一定要投到邊緣吸引打者出棒，打不好或者打不到。

他表示，這一次登板讓自己上了一課，也有很大收穫，了解外角球該怎麼投，不是投出去就好，而是要有攻擊的效果，具有威脅及引誘效果。