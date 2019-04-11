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國中硬聯／吳誌嘉突破僵局制守成　仁和連2年闖8強

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▲▼ 仁和國中吳誌嘉（持球棒者） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲仁和連兩年晉級8強。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

桃園市仁和國中與高雄市忠孝國中11日在16強戰狹路相逢，雙方你來我往纏鬥到突破僵局制分勝負，仁和靠高揚傑敲超前分，加上吳誌珈打回保險分，以及9局下守成，8比7險勝，連續兩年晉級8強，將與花蓮縣仁和國中爭取4強門票。

忠孝是104學年度冠軍，之後105以及106學年度都未能闖進8強，仁和繼上屆後再度晉級去年8強班底，到16強結束後，也僅存4支球隊。

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雙方前7局互演追平、超前戲碼，守備都有漸入佳境趨勢，出現不少美技守備與精準阻殺，導致未能大量得分，7局下打完雙方戰成6比6，時間也達到進行突破僵局制的門檻。

8局上仁和被忠孝左外野手長傳本壘阻斷得分機會，8局下仁和回敬一次捕手長傳二壘牽制，讓對方短打攻勢無功而返。

9局上仁和攻佔滿壘，高揚傑掃出右外野安打拿1分，吳誌珈也敲出穿越二壘防線的安打，再添1分保險，9局下投球雖製造滿壘危機，被對方靠犧牲打拿1分，但三振林盛恩抓到第3個出局數。

仁和教頭曾偉誠表示，打到最後就沒有戰術，比意志力與專注力，技術層面的東西，球員就將平時練習的東西發揮出來，「就是因為高專注度，與對方才會有很多關鍵守備，想贏的心到最後都沒動搖。」

▲▼ 仁和國中吳誌嘉（持球棒者） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳誌珈。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 國中硬聯仁和國中
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