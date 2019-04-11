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勇士三巨頭輪休杜蘭特飆21分無用　收官戰慘敗灰熊15分

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▲勇士貝爾、湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士收官戰慘敗灰熊。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士與灰熊11日進行例行賽收官戰，本戰衛冕軍選擇輪休柯瑞(Stephen Curry)、卡森斯(DeMarcus Cousins)、格林(Draymond Green)三巨頭，讓擁有主場優勢的曼菲斯軍團全場壓著打，三節打完比賽就進入垃圾時間，終場灰熊就以132比117打爆勇士，但金州大軍仍以57勝25敗穩居西區第1。

少了三巨頭坐鎮，但勇士團隊攻勢依舊非常流暢，靠著杜蘭特(Kevin Durant)帶動，團隊單節共傳了13次助攻，不過灰熊火力更猛，三分雨狂下，命中率高達69.2％，使勇士雖然灌進了41分，仍以4分落後。進入次節後，灰熊延續了進攻手感，馬上就建立雙位數領先優勢，在4分25秒灰熊就領先達17分，儘管杜蘭特迅速飆分再把分差拉回10分，曼菲斯軍團卻再次開火，單節投籃命中率高達65.2％，打了41比27猛攻，半場打完灰熊取得86比68的領先。

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易籃後，灰熊開局又打了13比2攻勢，一舉把領先擴大到29分，儘管勇士隨後連追5分，但仍無法縮小差距，又不斷出現失誤，單節失誤高達6次，讓灰熊帶著24分優勢進入末節。儘管大幅落後，衛冕軍卻沒有想要放棄，頻頻衝搶籃板並往內線進攻，單節就搶下20顆籃板，不過灰熊依舊卯起來投三分，在最後3分35秒勇士仍以17分落後，最終衛冕軍無力逆轉就以117比132落敗。

全場灰熊多點開花並有4人得分上雙，萊特(Delon Wright)繳出13分，11籃板，1助攻的大三元；卡特(Jevon Carter)替補攻下32分，4籃板，2助攻；哈樂戴(Justin Holiday)22分，4籃板，1助攻。勇士方面，杜蘭特攻下21分，6助攻；湯普森(Klay Thompson)19分，1籃板，3助攻；貝爾15分，8籃板，1助攻。

▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲杜蘭特飆21分仍無法救火。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士灰熊杜蘭特
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