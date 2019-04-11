卡本特簽延長合約　2年3900萬美元留紅雀

▲卡本特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

紅雀內野手卡本特(Matt Carpenter)簽下2年3900萬美元的延長合約，今年是他舊合約的最後1年，因此他將至少在紅雀待到2021賽季，而2022年將是自動續約選擇權。卡本特原本的合約，為6年5200萬。

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這是紅雀今年繼馬丁尼茲（Jose Martinez）、米可拉斯（Miles Mikolas）以及葛斯密特（Paul Goldschmidt）之後的第4比延長合約。如此一來，紅雀內野主力陣容都處於複數年合約狀態。葛斯密特的合約至2024年，王克頓(Kolten Wong)到2020年隔年為球隊選擇權，狄勇（Paul DeJong）到2023年，2024-25則是球隊選擇權。

現在是卡本特在紅雀的第8個球季，在這裡他合計繳出 .273/.376/.469 s的打擊三圍，去年36轟更是個人生涯最佳，OPS也有 .897，第2次在國聯MVP票選中進入前10。卡本特擁有隊史左打者單季55發二壘安打、開路先鋒23轟和單季8轟等紀錄。他以首棒打者寫下3成88上壘率和245二壘安打更是現役最佳。他和葛斯密特、楚特(Mike Trout)還是大聯盟罕見得分超過600的選手。

「他的工作態度完美，總是能把握機會創造最好的可能。」紅雀總教練薛德（Mike Shildt）表示。「我表示地非常清楚，這裡就是我想待的地方。聖路易是我的家，如果你熱愛棒球的話，沒有比這裡更棒的地方了，留在這想都不用想。」

「以紅雀球員身份，我唯一想達成的事就是拿下世界大賽冠軍，這是我留下來的原因，因為我知道我們能做到。」卡本特說。