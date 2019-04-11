運動雲

> >

卡本特簽延長合約　2年3900萬美元留紅雀

ETtoday運動雲

▲▼卡本特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡本特。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

紅雀內野手卡本特(Matt Carpenter)簽下2年3900萬美元的延長合約，今年是他舊合約的最後1年，因此他將至少在紅雀待到2021賽季，而2022年將是自動續約選擇權。卡本特原本的合約，為6年5200萬。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

這是紅雀今年繼馬丁尼茲（Jose Martinez）、米可拉斯（Miles Mikolas）以及葛斯密特（Paul Goldschmidt）之後的第4比延長合約。如此一來，紅雀內野主力陣容都處於複數年合約狀態。葛斯密特的合約至2024年，王克頓(Kolten Wong)到2020年隔年為球隊選擇權，狄勇（Paul DeJong）到2023年，2024-25則是球隊選擇權。

現在是卡本特在紅雀的第8個球季，在這裡他合計繳出 .273/.376/.469 s的打擊三圍，去年36轟更是個人生涯最佳，OPS也有 .897，第2次在國聯MVP票選中進入前10。卡本特擁有隊史左打者單季55發二壘安打、開路先鋒23轟和單季8轟等紀錄。他以首棒打者寫下3成88上壘率和245二壘安打更是現役最佳。他和葛斯密特、楚特(Mike Trout)還是大聯盟罕見得分超過600的選手。

「他的工作態度完美，總是能把握機會創造最好的可能。」紅雀總教練薛德（Mike Shildt）表示。「我表示地非常清楚，這裡就是我想待的地方。聖路易是我的家，如果你熱愛棒球的話，沒有比這裡更棒的地方了，留在這想都不用想。」

「以紅雀球員身份，我唯一想達成的事就是拿下世界大賽冠軍，這是我留下來的原因，因為我知道我們能做到。」卡本特說。

▲卡本特（Matt Carpenter）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅雀卡本特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

感謝上帝讓他健康打完生涯第9季　林書豪：季後賽我們來了！

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

中職／桃猿24安狂電統一　洪總：不用太高興

讀者回應

﻿

最新新聞

1范振宸好投　關西退崇明重返8強

2韋德生涯最終戰飆25+11+10大三元

3戴資穎大馬演帽子戲法BWF短片慶祝

4韓旭被自由人選進成功踏入WNBA

5江少慶6失分吞首敗　張育成1安2失誤

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4豪哥感恩整季健康　周董回文秀恩愛

5強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366