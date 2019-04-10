運動雲

> >

企甲、木蘭足球聯賽13日登場　銘傳、台中FUTURO加入爭冠

ETtoday運動雲

▲▼ 台灣企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

第三屆台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽將於13日、14日拉開序幕，分別在台北田徑場､新竹第二運動場､台中太原足球場進行，10日舉行聯合開賽記者會，上屆冠軍北市大同以及台中藍鯨也繳回冠軍獎盃，象徵賽季正式開踢。

2019台灣企業甲級足球聯賽由八支隊伍：北市大同、高市台電、航源FC、台北紅獅(原台程獅更名)、臺灣體大、台南市台灣鋼鐵(原台南市)，再加上從資格賽踢上來的銘傳大學與台中FUTURO，爭奪2019冠軍獎盃。

請繼續往下閱讀...

其中銘傳大學重打資格賽強勢回歸，台中FUTURO則是網羅多位具國腳資歷的選手如陳昭安、李茂，首次加入企甲聯賽，各隊的最終目標都是希望能夠朝向亞足聯（AFC）俱樂部認證，北市大同總教練強木在也提到，「希望今年經費能夠再提高。」

台中FUTURO陣容華麗，不過教練莊明諺認為，「每場比賽當然以贏為目標，但不代表我們都能贏，最大的目標還是希望可以獲得AFC的認證。」企甲開幕戰將由華視轉播，木蘭開幕戰將由Eleven Sport轉播。

2019木蘭足球聯賽本屆將由6支隊伍，包含上屆總冠軍台中藍鯨、台北熊讚(原台北play one、新北航源、高雄陽信、花蓮、台北國際一同角逐后冠，今年木蘭聯賽維持與去年相同的三循環例行賽、主客二回合總冠軍戰」賽制。

賽季因應調整將從4月進行到12月，維持三循環賽事，開幕戰賽事都會在中華民國足球協會官方CTFA TV Youtube頻道播出。

▲▼ 台灣企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企甲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

電梯遇超胸酒醉妹「我住301」 他帶回家好掙扎...網回應戳破盲點

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融戰軟銀　先發第5棒任指定打擊

2周天成直落二泰國　晉級16強

3兄弟新洋砲里迪11日將先發守三壘

4戴資穎三局戰張蓓雯　首輪過關

5萊福力手指割傷　兄弟換蔡齊哲先發

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

3陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

4普侯斯不後悔離開聖路易

5陳偉殷最慘一役　2局4轟、被連轟丟10分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366