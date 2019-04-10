企甲、木蘭足球聯賽13日登場　銘傳、台中FUTURO加入爭冠

▲ 企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

第三屆台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽將於13日、14日拉開序幕，分別在台北田徑場､新竹第二運動場､台中太原足球場進行，10日舉行聯合開賽記者會，上屆冠軍北市大同以及台中藍鯨也繳回冠軍獎盃，象徵賽季正式開踢。

2019台灣企業甲級足球聯賽由八支隊伍：北市大同、高市台電、航源FC、台北紅獅(原台程獅更名)、臺灣體大、台南市台灣鋼鐵(原台南市)，再加上從資格賽踢上來的銘傳大學與台中FUTURO，爭奪2019冠軍獎盃。

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其中銘傳大學重打資格賽強勢回歸，台中FUTURO則是網羅多位具國腳資歷的選手如陳昭安、李茂，首次加入企甲聯賽，各隊的最終目標都是希望能夠朝向亞足聯（AFC）俱樂部認證，北市大同總教練強木在也提到，「希望今年經費能夠再提高。」

台中FUTURO陣容華麗，不過教練莊明諺認為，「每場比賽當然以贏為目標，但不代表我們都能贏，最大的目標還是希望可以獲得AFC的認證。」企甲開幕戰將由華視轉播，木蘭開幕戰將由Eleven Sport轉播。

2019木蘭足球聯賽本屆將由6支隊伍，包含上屆總冠軍台中藍鯨、台北熊讚(原台北play one、新北航源、高雄陽信、花蓮、台北國際一同角逐后冠，今年木蘭聯賽維持與去年相同的三循環例行賽、主客二回合總冠軍戰」賽制。

賽季因應調整將從4月進行到12月，維持三循環賽事，開幕戰賽事都會在中華民國足球協會官方CTFA TV Youtube頻道播出。