運動雲

> >

布魯斯7轟平道奇貝林格　水手挑戰史上最長連續14場轟

ETtoday運動雲

▲▼ 水手重砲布魯斯（Jay Bruce）（圖／達志影像／美聯社）

▲ 水手重砲布魯斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手10日水手出戰皇家，水手重砲布魯斯（Jay Bruce）此役再開轟，水手終場以6比3擊敗皇家，布魯斯不但將個人開季全壘打數推進到7發與道奇貝林格（Cody Bellinger）並列開季最多轟，水手也連續13場開轟追平大聯盟史上開季第二長的連續開轟紀錄，水手將有機會再追平大聯盟開季史上最長的連14場開轟紀錄。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

水手開季砲聲隆隆，前役轟出32發全壘打寫下大聯盟開季新紀錄，水手重砲布魯斯10日對戰皇家再掃出陽春砲，他開季7轟並列道奇前新人王貝林格成大聯盟開季全壘打王，也將水手本季連續開轟紀錄推進至13場，水手前役的創下的史上大聯盟開季全壘打總數推進至33轟，水手目前收下11勝2敗戰積也為大聯盟最佳。

▲▼ 水手重砲布魯斯（Jay Bruce）（圖／路透）

▲水手布魯斯開季7轟恢復重砲身手（圖／路透）

32歲布魯斯邁入生涯第14年，曾3度入選明星賽，2度獲得銀棒獎，他效力紅人時有單季34轟表現，近2季因臀傷影響導致成績下滑，去年效力大都會只擊出9發全壘打還被譏為薪水小偷，在去年11月於「坎諾（Robinson Cano）」交易案中被大都會送至水手，但他本季狀況回溫，開季12場擊出7轟已快追平上季他在大都會整季的全壘打數，開季至今敲出9支安打就有7發誓全壘打，長打率達.646。

水手連續13場開轟目前已追平2017年老虎與1954年小熊的開季連13轟紀錄，13轟為史上開季連續全壘打場次第二長，水手開季轟出33發全壘打則是大聯盟史上最多，水手目前長打率達.568，攻擊指數也有.942，水手相當有機會挑戰印地安人於17年前（2012年）連續14場的史上最長開季開轟紀錄。

水手本季全壘打紀錄令人驚艷，但開季全壘打數量卻不是季後賽保證，過去2支球隊開季連續全壘打紀錄第二長的2017年老虎、1954年小熊，甚至是開季連續最長14場開轟的2012年印地安人，3支球隊最後都沒有打進季後賽。

▼水手開季奪11勝2敗為大聯盟最佳（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西雅圖水手2019開季11勝2敗大聯盟最佳（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB水手布魯斯貝林格印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融戰軟銀　先發第5棒任指定打擊

2周天成直落二泰國　晉級16強

3兄弟新洋砲里迪11日將先發守三壘

4戴資穎三局戰張蓓雯　首輪過關

5萊福力手指割傷　兄弟換蔡齊哲先發

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

3陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

4普侯斯不後悔離開聖路易

5陳偉殷最慘一役　2局4轟、被連轟丟10分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366