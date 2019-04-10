布魯斯7轟平道奇貝林格　水手挑戰史上最長連續14場轟

▲ 水手重砲布魯斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手10日水手出戰皇家，水手重砲布魯斯（Jay Bruce）此役再開轟，水手終場以6比3擊敗皇家，布魯斯不但將個人開季全壘打數推進到7發與道奇貝林格（Cody Bellinger）並列開季最多轟，水手也連續13場開轟追平大聯盟史上開季第二長的連續開轟紀錄，水手將有機會再追平大聯盟開季史上最長的連14場開轟紀錄。

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水手開季砲聲隆隆，前役轟出32發全壘打寫下大聯盟開季新紀錄，水手重砲布魯斯10日對戰皇家再掃出陽春砲，他開季7轟並列道奇前新人王貝林格成大聯盟開季全壘打王，也將水手本季連續開轟紀錄推進至13場，水手前役的創下的史上大聯盟開季全壘打總數推進至33轟，水手目前收下11勝2敗戰積也為大聯盟最佳。

▲水手布魯斯開季7轟恢復重砲身手（圖／路透）

32歲布魯斯邁入生涯第14年，曾3度入選明星賽，2度獲得銀棒獎，他效力紅人時有單季34轟表現，近2季因臀傷影響導致成績下滑，去年效力大都會只擊出9發全壘打還被譏為薪水小偷，在去年11月於「坎諾（Robinson Cano）」交易案中被大都會送至水手，但他本季狀況回溫，開季12場擊出7轟已快追平上季他在大都會整季的全壘打數，開季至今敲出9支安打就有7發誓全壘打，長打率達.646。

水手連續13場開轟目前已追平2017年老虎與1954年小熊的開季連13轟紀錄，13轟為史上開季連續全壘打場次第二長，水手開季轟出33發全壘打則是大聯盟史上最多，水手目前長打率達.568，攻擊指數也有.942，水手相當有機會挑戰印地安人於17年前（2012年）連續14場的史上最長開季開轟紀錄。

水手本季全壘打紀錄令人驚艷，但開季全壘打數量卻不是季後賽保證，過去2支球隊開季連續全壘打紀錄第二長的2017年老虎、1954年小熊，甚至是開季連續最長14場開轟的2012年印地安人，3支球隊最後都沒有打進季後賽。

▼水手開季奪11勝2敗為大聯盟最佳（圖／達志影像／美聯社）