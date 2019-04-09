國中硬聯／鶴聲教頭馮文龍　開啟王柏融左打威力關鍵

▲馮文龍。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

王柏融正在日本職棒展開新的挑戰，他鶴聲國中學弟也正在國中硬式棒球聯賽尋求晉級，而鶴聲總教練馮文龍，正是當年把王柏融改造成左打好手的關鍵人物。

屏東鶴聲國中是王柏融的母校，現在每個球員視這位大學長為楷模，馮文龍回憶當時王柏融剛進球隊，身材實在不突出，右打威力也不足，為配合戰術，才改成左打，沒想到結果比預期得好。

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「他當時很矮，身高不到150，還沒抽高，但是動作很靈活，右打跟同期隊友比起來，真的沒什麼威力，但他腳程很快，改左打應該有優勢。」馮文龍沒想到，王柏融左打的協調性非常好，後來還抽高，效果出乎預料。

王柏融在中職發光到挑戰日職，每當有突出表現，馮文龍的名字總會被想起，除了開啟左打能力外，他也看出王柏融的好勝心與企圖心，允許當時的王柏融有一點狂的心態。

王柏融那時有挑對手的習慣，只想跟強隊交手，實力有落差的球隊，就想跳過比賽還不想登板投球（國中打中心棒次兼投手），馮文龍笑說：「教練當久了，球員只是臭屁還是真的有鬥志，其實看得出來。」王柏融就是後者。

「他就是遇強則強的類型，碰強隊好勝心與不服輸的企圖很明顯，實力發揮得很好，但遇上弱隊就差很多。」馮文龍也看出王柏融的特質，況且表現真的相當出色。不是只有說說而已。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）